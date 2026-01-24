妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人

女子在丈夫癱瘓期間另交男友並懷孕，要求離婚，丈夫不同意。離婚官司開打，岳父竟是女婿的代理人。（取材自新民晚報）

央視社會與法頻道近日公布一起案例，丈夫因一氧化碳中毒癱瘓，妻子照顧兩年後訴訟離婚，法院發現妻子已另交男友，且懷有身孕，更反常的是，代表丈夫出庭訴訟的竟是岳父。

綜合媒體報導，2023年1月，江蘇省昆山市30多歲的謝緯（化名）因一氧化碳中毒陷入深度昏迷。醫生明確表示，謝緯大概率永遠不會醒來。在昏迷20多天後，謝緯恢復知覺。家人將他接回四川省德陽市的老家。

經過兩年的康復治療，謝緯仍癱瘓在床，生活無法自理。2025年5月，妻子段筱鵑提出離婚，謝緯不同意。

段筱鵑主張離婚的原因是被告謝緯既不履行夫妻義務又缺乏家庭責任意識，夫妻感情已完全破裂。2025年6月，段筱鵑提起離婚訴訟，此時段筱鵑已懷有身孕。

據報導，2015年，段筱鵑、謝緯兩人經介紹認識，沒多久步入婚姻殿堂。2020年兒子出世，2021年，夫妻將小寶托付給父母，兩人前往江蘇省務工。

2022年12月18日，謝緯突發身體不適，吃了感冒藥睡下，為避免傳染，當晚和妻子分房睡。段筱鵑離開後，謝緯還是覺得冷，於是他加大服藥劑量，並且找了一個鋁盆，在房間裡燒炭取暖。第二天清晨謝緯被發現出事緊急送醫，經搶救甦醒，但癱瘓在床無法自理生活。

據報導，一氧化碳中毒不僅讓謝緯癱瘓生活無法自理，還可能損傷神經，經鑒定，謝緯屬無民事行為能力人，需由代理人參與離婚訴訟的相關事宜，而謝緯的代理人竟然是他的岳父，段筱鵑的父親謝右翔。

據謝右翔敘述，謝緯無兄弟姐妹，唯一的親人就是精神狀態不太好的母親，在無其他親屬的情況下，岳父申請成為了他的監護人，居委會通過考察，同意謝右翔的請求。

從謝右翔的表述中得知，他支持女兒離婚的。法官在慎重考察是否有父親和女兒串通，離婚後再拋棄謝緯的情況出現。法庭上，謝右翔說出段筱鵑非他親生女兒，而是繼女，讓案情更加撲朔迷離。

中國政法大學劉智慧教授表示，若岳父在女兒離婚後把謝緯長時間遺棄，構成謝緯的重傷或死亡，則可能構成刑法中的遺棄罪，將會面臨刑事處罰。