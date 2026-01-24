我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

數十萬網友力挺…李亞鵬直播帶貨 90分鐘賣破5000萬元

中國新聞組／北京24日電
數十萬網友湧入，李亞鵬（左）帶貨90分鐘銷售額破5000萬元。（視頻截圖）
數十萬網友湧入，李亞鵬（左）帶貨90分鐘銷售額破5000萬元。（視頻截圖）

嫣然兒童醫院拖欠房租無力支付一事引發關注，醫院面臨關停，大量網友湧入「嫣然天使基金」捐款，引發持續熱議。李亞鵬23日晚間再度開直播進行帶貨，並關閉打賞功能，剛一開播，直播間就迅速湧入超10萬人在線觀看，介紹的多款商品上架僅幾分鐘顯示已搶光。在90分鐘銷售額破5000萬元（人民幣，下同，約718萬美元），強勢登頂抖音帶貨總榜第一名。

新黃河報導，從直播畫面及帶貨榜單數據可見，李亞鵬的直播間熱度居高不下，本場直播累計場觀達3412.5萬，在線觀看人數峰值超10萬+，無論是茶葉還是茶盤茶杯，上架即秒沒。不少用戶表示根本沒搶到，趕緊上鏈接，別說了。

報導指出，直播中李亞鵬關閉了禮物通道，向網友們鞠躬致謝，感謝大家幫忙渡過難關，並表示「我知道大家為什麼來到直播間，直播當中不方便說其他的，請大家理解，也請大家理性下單，感謝支持。」

報導稱，據官方數據平台，李亞鵬1月23日直播晚上7點開始，強勢登頂抖音帶貨總榜第1名，以1683.8萬的銷售額領跑榜單，銷售額遠超第二名「與輝同行」（429.2 萬），排名大幅飆升，成為年貨節期間最受關注的帶貨主播之一。第三方數據顯示，李亞鵬抖音平台的直播間在不到一個半小時內，累計觀看人數超800萬，銷售額突破5000萬元。

數十萬網友湧入，李亞鵬（左）帶貨90分鐘銷售額破5000萬元。（視頻截圖）
數十萬網友湧入，李亞鵬（左）帶貨90分鐘銷售額破5000萬元。（視頻截圖）

李亞鵬 抖音

上一則

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

下一則

時隔兩年半人民幣中間價升破7 分析：升勢接近補漲

延伸閱讀

直擊／霍諾德大雨中爬101倒數 凌晨洩心聲：超炸

直擊／霍諾德大雨中爬101倒數 凌晨洩心聲：超炸
霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落
全球屏息… 霍諾德爬101倒數「90分鐘」觀景台是關鍵

全球屏息… 霍諾德爬101倒數「90分鐘」觀景台是關鍵
攀岩名將霍諾德吸睛 台北101登上多家德媒

攀岩名將霍諾德吸睛 台北101登上多家德媒

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32
北京市超市內的顧客在結帳。 （新華社檔案照）

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

2026-01-22 11:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星