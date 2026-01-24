數十萬網友力挺…李亞鵬直播帶貨 90分鐘賣破5000萬元

數十萬網友湧入，李亞鵬（左）帶貨90分鐘銷售額破5000萬元。（視頻截圖）

嫣然兒童醫院拖欠房租無力支付一事引發關注，醫院面臨關停，大量網友湧入「嫣然天使基金」捐款，引發持續熱議。李亞鵬 23日晚間再度開直播進行帶貨，並關閉打賞功能，剛一開播，直播間就迅速湧入超10萬人在線觀看，介紹的多款商品上架僅幾分鐘顯示已搶光。在90分鐘銷售額破5000萬元（人民幣，下同，約718萬美元），強勢登頂抖音 帶貨總榜第一名。

新黃河報導，從直播畫面及帶貨榜單數據可見，李亞鵬的直播間熱度居高不下，本場直播累計場觀達3412.5萬，在線觀看人數峰值超10萬+，無論是茶葉還是茶盤茶杯，上架即秒沒。不少用戶表示根本沒搶到，趕緊上鏈接，別說了。

報導指出，直播中李亞鵬關閉了禮物通道，向網友們鞠躬致謝，感謝大家幫忙渡過難關，並表示「我知道大家為什麼來到直播間，直播當中不方便說其他的，請大家理解，也請大家理性下單，感謝支持。」

報導稱，據官方數據平台，李亞鵬1月23日直播晚上7點開始，強勢登頂抖音帶貨總榜第1名，以1683.8萬的銷售額領跑榜單，銷售額遠超第二名「與輝同行」（429.2 萬），排名大幅飆升，成為年貨節期間最受關注的帶貨主播之一。第三方數據顯示，李亞鵬抖音平台的直播間在不到一個半小時內，累計觀看人數超800萬，銷售額突破5000萬元。