我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅

中國新聞組／北京23日電
馬年紀念鈔。(取材自潮新聞)
馬年紀念鈔。(取材自潮新聞)

浙江台州三門市有民眾在21日上午領走罕見「8個8」尾號的馬年紀念鈔，馬年紀念鈔今年在中國的發行量是1億張，要抽中8連8堪稱極品，「吉祥如意」的象徵讓這張紀念鈔市場價值爆表，讓不少網民大呼「太幸運」。銀行人員強調，紀念鈔的號碼隨機分配，能不能領到幸運號碼全憑運氣。

潮新聞報導，2026年馬年紀念鈔兌換工作正在銀行網點火熱進行中，馬年紀念幣、紀念鈔的線下兌換將持續至1月26日。

台州一銀行工作人員介紹，紀念鈔的號碼都是隨機分配，全程沒有人為干預，完全憑運氣。

「像這種8連8的，在全國發行總量中的占比堪稱鳳毛麟角。它的稀缺性不僅源於數字組合的罕見，更在於8字承載著市民對吉祥如意、事事順遂的美好期許，因此在收藏市場備受青睞，價值尤為突出。」工作人員說。

今年的馬年賀歲紀念幣材質為雙色銅合金，面額10元(約1.4美元)，發行數量為1億枚。紀念鈔面額20元(約2.8美元)，採用塑料材質，發行數量為1億張。

報導指出，馬年紀念幣是第二輪生肖紀念幣的收官之作，而馬年紀念鈔作為中國人民銀行發行的第三張生肖紀念鈔，對於很多收藏愛好者來說具有特殊的收藏意義。加上馬到成功、龍馬精神等吉祥寓意，共同推高了該套產品的市場熱度。

不過，從龍鈔、蛇鈔的市場表現來看，初期溢價普遍在100%以上，但後期價格都有所回落。查詢二手交易平台看到，2025年蛇年紀念鈔價格已回落至28元(約4美元)左右。

根據中國人民銀行公告，此次馬年紀念幣、紀念鈔全國發行數量分別為1億枚和1億張，其中浙江省發行紀念幣476萬枚、紀念鈔476萬張。

上一則

香港好味指南「行到邊，食到邊」 50名廚帶路嘗全港250店

下一則

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

延伸閱讀

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害
Mark Keppel高中啦啦隊樂團也要登台

Mark Keppel高中啦啦隊樂團也要登台
年節展／元極舞 獻「戰馬」賀馬年

年節展／元極舞 獻「戰馬」賀馬年
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」