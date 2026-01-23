「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅

馬年紀念鈔。(取材自潮新聞)

浙江台州三門市有民眾在21日上午領走罕見「8個8」尾號的馬年紀念鈔，馬年紀念鈔今年在中國的發行量是1億張，要抽中8連8堪稱極品，「吉祥如意」的象徵讓這張紀念鈔市場價值爆表，讓不少網民大呼「太幸運」。銀行人員強調，紀念鈔的號碼隨機分配，能不能領到幸運號碼全憑運氣。

潮新聞報導，2026年馬年紀念鈔兌換工作正在銀行網點火熱進行中，馬年紀念幣、紀念鈔的線下兌換將持續至1月26日。

台州一銀行工作人員介紹，紀念鈔的號碼都是隨機分配，全程沒有人為干預，完全憑運氣。

「像這種8連8的，在全國發行總量中的占比堪稱鳳毛麟角。它的稀缺性不僅源於數字組合的罕見，更在於8字承載著市民對吉祥如意、事事順遂的美好期許，因此在收藏市場備受青睞，價值尤為突出。」工作人員說。

今年的馬年賀歲紀念幣材質為雙色銅合金，面額10元(約1.4美元)，發行數量為1億枚。紀念鈔面額20元(約2.8美元)，採用塑料材質，發行數量為1億張。

報導指出，馬年紀念幣是第二輪生肖紀念幣的收官之作，而馬年紀念鈔作為中國人民銀行發行的第三張生肖紀念鈔，對於很多收藏愛好者來說具有特殊的收藏意義。加上馬到成功、龍馬精神等吉祥寓意，共同推高了該套產品的市場熱度。

不過，從龍鈔、蛇鈔的市場表現來看，初期溢價普遍在100%以上，但後期價格都有所回落。查詢二手交易平台看到，2025年蛇年紀念鈔價格已回落至28元(約4美元)左右。

根據中國人民銀行公告，此次馬年紀念幣、紀念鈔全國發行數量分別為1億枚和1億張，其中浙江省發行紀念幣476萬枚、紀念鈔476萬張。