張建龍5年半前卸任今被查 林草系統「打虎」最高官員

中國官方22日通報，自然資源部原黨組成員，國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張建龍是中國國家林草局首任局長，已在五年半前卸任，如今成為中國林草系統「打虎」最高級別官員，也是2026年被官宣落馬的第四名中管幹部（一般副部級以上）。

現年69歲的張建龍在中國林草系統任職長達38年。在2018年4月國家林草局掛牌成立時，出任首任局長，直到2020年5月卸任。

公開資料顯示，在1982年8月內蒙古林學院治沙專業大學畢業後，張建龍被分配到林業部三北防護林建設局參加工作，歷任三北局宣傳處處長、三北局局長、黨組書記等職。1998年7月，張建龍調到國家林業局保護司主持工作，1999年3月出任司長，2001年12月轉任國家林業局科技司司長。

2003年10月，張建龍出任國家林業局副局長、黨組成員；2006年11月起兼任國家林業局直屬機關黨委書記；2012年6月任國家林業局黨組副書記、副局長。2015年6月，張建龍任國家林業局局長、黨組書記。

2018年3月經機構改革組建國家林業和草原局，張建龍出任自然資源部黨組成員、國家林業和草原局局長、黨組書記，於2020年6月卸任，直至此番被查。

值得一提的是，2025年3月，中國國家林草局原黨組成員、副局長李春良被查，同年11月被開除黨籍。官方通報指，李春良紀法意識淡薄，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；棄守廉潔底線，膽大妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司經營、項目承攬、行政許可等方面謀利，並非法收受巨額財物等。