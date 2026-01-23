打工治癒神器…泡瑪特99元電子木魚爆火 隱藏款炒到300元

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
泡泡瑪特又一新品爆火，「電子木魚」定價99元，被戲稱「打工治癒神器」。(取材自紅星新聞)
泡泡瑪特一款新產品22日衝上熱搜，讓沉寂許久的股價暴漲超6%；這款「PUCKY敲敲系列」盲盒內置「電子木魚」功能，拍打頭部即可發出逼真木魚音效，網友戲稱為「打工治癒神器」。

每款盲盒還對應「財富+1」、「快樂+1」等特定吉祥寓意標籤，精準切中年輕群體的情緒解壓需求。其官方售賣小程序顯示，該款產品定價99元人民幣(約14美元)/個，很快售罄，隱藏款被炒到327元左右。

華爾街見聞報導，這款被網友戲稱為「電子木魚」的毛絨掛件盲盒於1月推出，將傳統木魚改造為電子發聲裝置，輕拍頭部即可觸發清脆音效，搭配「財富+1」、「快樂+1」、「智慧+1」等好運標籤，主打情緒解壓功能，產品一經推出迅速衝上熱搜。

「木魚一敲煩惱全消」的產品理念在社交媒體上引發廣泛共鳴。這種將傳統禪意與現代潮玩結合的創新，既保留了泡泡瑪特一貫的可愛風格，又賦予產品更多情感價值和社交屬性，成為年輕人表達情緒、尋求心理慰藉的新方式。

泡泡瑪特官網顯示的「PUCKY敲敲系列」為搪膠毛絨掛件，採用六款常規角色加一款隱藏款的經典盲盒配置。單盒售價99元，整盒6個售價594元。截至22日，該系列在官網已顯示售罄。

報導說，二級市場上隱藏款價格已被炒至327元左右，較99元的原價溢價率高達230%。這一現象再次印證了泡泡瑪特在潮玩市場的號召力。

紅星新聞報導，泡泡瑪特21日發布公告稱，公司當日以9649萬港元(約8628萬人民幣、1237萬美元)回購公司50萬股股份，回購價格為191.1港元至194.9港元。22日午後，股價低迷許久的泡泡瑪特，股價暴漲超過6%。

