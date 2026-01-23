超市一哥永輝學胖東來 第2年又虧21億 網酸：只學會漲價

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
永輝超市砸錢學胖東來的結果，仍一路虧損。(取材自紅星新聞)
永輝超市砸錢學胖東來的結果，仍一路虧損。(取材自紅星新聞)

有中國「超市一哥」之稱的永輝超市近年向被譽為中國「最良心超市」的胖東來商貿集團取經並進行了一系列「胖改」措施，不過據近日發布財報，砸錢學胖東來的結果仍一路虧損，永輝超市「胖改」第二年又虧了超21億人民幣（約3億美元），去年關閉了381家門店，資產負債率還達88.96%。不少專家和網民吐槽永輝超市「胖改」只改了個表面功夫，「只學會了漲價，沒學會服務」，「胖東來在許昌能給保潔員開到月薪9000元，永輝學到了嗎」。

據紅星新聞報導，永輝超市20日發布預虧公告，預計2025年歸母淨虧損21.4億元。公司稱，虧損主要原因是2025年公司進行了重大的經營戰略調整，且公司持有的境外股權投資Advantage Solutions股票股價持續下跌。其中，門店調改帶來的資產報廢及一次性投入，以及停業裝修產生的毛利率損失，合計超過12億元。

永輝超市誕生於2000年，2021年開始連續虧損，截至2025年預虧，已連虧五年。2024年5月，永輝超市踏上「胖改」之路，學習「胖東來」經營模式。「胖改」期間換帥，2025年9月公司調改小組副組長王守誠新任CEO，他表示從2024年5月起，永輝要用兩到三年走出「生死線」。但從2025年3季報來看，永輝超市資產負債率達88.96%，流動比率為0.63。2025年9月曾計畫定增31.14億元，尚未進入發行階段。

據2024年年報數據，截至2024年12月31日，永輝超市的超市業務已進入全國29個省市，門店共計775家。若以2025年調改了315家門店，並關閉了381家門店來計算，永輝超市還有79家門店需要調改或關停。

連鎖經營專家李維華表示，永輝超市連續虧損首要問題出在產品上。永輝超市商品性價比不足，品質不及山姆、胖東來、奧樂奇等，價格卻偏高，「胖改」後大幅降價也印證了此前價格虛高。「胖改」是永輝超市的轉型方向之一，但不可照搬。胖東來的區域資源、品牌信任度等難以複製，僅學表面形式而無內核將難以成功；「胖改」帶來的關店違約金、裝修、人力等短期成本也會推高虧損。

另據海報新聞，永輝超市連年虧損，被許多網民酸砸錢學胖東來卻學了個「表面功夫」，網上吐槽聲一片：「只學會了漲價，沒學會服務。」業內人士指出，胖東來在許昌能給保潔員開到月薪9000元，這種「以人為本」、讓員工有尊嚴感和幸福感的企業靈魂，永輝根本沒學到。年輕人接任CEO，喊出「用兩到三年爬出生死線」，但顧客的信任，還能等得起嗎？ 

