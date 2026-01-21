滬罕迎大降雪 京低温創今冬紀錄 網：你是北京不是北極

同一波冷氣團南下中國，為金融重鎮上海帶來難得一見降雪。圖為民眾20日在上海市徐匯區冒雪遛狗。(新華社)

1月20日為二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，中國多地天氣為今冬以來最冷，北方、長江中下游多地降雪。寒潮也南下影響華東地區，上海市區上午出現今冬以來首場降雪。中央氣象台20日晚6時繼續發布冰凍黃色預警、大風藍色預警，湖南、湖北、貴州、江西、廣西等地出明顯降溫並伴隨雨雪天氣。

20日清晨，上海市區出現降雪，讓民眾狂歡不已。不少人一早外出拍照，直呼「很久沒看到這麼大的雪」，也有人形容，一覺醒來仍能看到雪勢持續，「實際雪量比想像中大滿多的」。

一名在上海工作多年的男子表示，這並非第一次在上海市區看到雪，印象中上一次已是2023年，當時雪勢與持續時間都不如今日，「今天真的下得比較大、也比較久，一興奮就出門了，結果忘了帶雨傘。」

澎湃新聞據過去25年的氣象資料發現，上海有22年都有降雪，累計下雪110天。不過，近些年下雪的現象愈來愈少。

北京20日最高氣溫只有零下7.2℃，清晨最低氣溫甚至達到零下12.3℃，均刷新今冬紀錄。北京市民在社交媒體上吐槽「你是北京，不是北極」。北京市氣象台首席預報員翟亮表示，不斷有冷空氣補充南下，要到23日前後北京最高氣溫才會回到零度以上。

湖北大部分地區也受到不同程度降雪影響，武漢 、黃岡、荊州等地部分學校通知停課一天。湖北有246個高速公路收費站臨時限行，114個收費站臨時管控，許廣高速、滬蓉高速、福銀高速個別地段因交通事故、車輛故障出現擁堵。當局累計出動交警、養護及搶險人員6萬餘人次。

北方及長江中下游本輪降雪過程預計21日結束，寒潮繼續深入南方，東南、華南降溫明顯，其中福建三明建寧縣20日下午氣溫僅有2.1℃，較19日最高氣溫26.5℃急跌超過20℃。

中央氣象台首席預報員馬學款表示，本次寒潮的幕後推手是來自西伯利亞的強冷氣團，未如往常直衝南方，而是以擴散蔓延的方式逐步滲透，冷空氣勢力強、影響範圍廣、持續時間長、降溫幅度大。氣象專家提醒，南方地區受寒潮影響尤為顯著，須重點防範低溫與凍雨疊加可能導致的道路結冰、電力通信設施受損、農業凍害等次生風險。