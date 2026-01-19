火鍋、烤肉、酸菜魚…寧波媽4點起床 為兒做「雷霆早餐」

我的頻道

中國新聞組／即時報導
浙江寧波一名41歲媽媽麗萍因一段為兒子做早餐的影片意外走紅，她的社群帳號在一個半月內粉絲數從900多人飆升至76萬。影片中，麗萍為讀高一的16歲兒子準備早餐，因為放牛奶、豆沙麵包和雪餅的「簡單早餐」被網友吐槽「給兒子的早餐太敷衍」引發網友大量討論，後來她才開始改以酸菜魚、烤肉、火鍋等「豐盛早餐」系列吸引大量關注，母子日常成為網路熱議焦點。

據極目新聞報導，走紅影片拍攝於上月，當天早餐包括牛奶、豆沙麵包和一包「旺旺雪餅」。影片發布後，當晚瀏覽量突破11萬，不少網友質疑早餐過於簡單。麗萍回憶稱，家中只是「有什麼就吃什麼」，雪餅也是隨手添加，並未刻意安排。該影片截至18日已獲得22.1萬按讚與3.3萬條討論，人氣持續上升。

隨著討論聲量增加，麗萍開始回應網友的疑問與關注，並逐步把早餐升級成「雷霆早餐」系列，內容從常見的蛋餅、牛奶，變成酸菜魚、烤肉、火鍋、牛排等更豐富的菜色。她表示早餐沒有固定菜單，主要依兒子喜好決定，若要準備較複雜的餐食，有時候需凌晨4點左右起床準備，丈夫也會在一旁協助切配食材。麗萍的動態中也顯示，她為兒子準備早餐的方式是「隨心、隨手」，並未刻意追求豪華，只是希望孩子吃得開心。

視頻暴火之後，麗萍的早餐視頻已成為粉絲的「追更日常」。每天都有粉絲私訊她：「明天什麽時候更新」、「明天準備了什麽好吃的」、「麗萍，還有半小時就要起來做飯啦」，視頻更新稍晚，就會有粉絲催更。也有部分網友對影片真實性提出質疑，質疑拍攝時間、場景是否擺拍。

麗萍回應表示，自己因習慣常年拉窗簾，影片拍攝與擺拍無關；她也在帳號主頁寫下，做早餐的壓力開始「比上班還大」。目前她拒絕直播帶貨，對商業合作保持謹慎，並強調孩子未滿18歲，仍以學業為重。對於網友關心孩子的體重與健康，麗萍表示兒子具自我管理意識，會注意體重與身高變化，夫妻倆也不會給孩子過多壓力，而是重視陪伴與生活體驗；兒子也坦言每天期待媽媽的早餐。

