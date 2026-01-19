我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

翻牆、踩踏綠植…多地徒步圈開啟「畫馬」模式爆亂象

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友們進山後的軌跡，形狀像一匹馬。（取材羊城晚報）
網友們進山後的軌跡，形狀像一匹馬。（取材羊城晚報）

馬年將至，一股在徒步中「畫馬」迎新的風潮在戶外APP及社交平台上流行開來。徒步愛好者們規畫並走出圖案為駿馬的GPS軌跡，取名「馬到成功」，以此寄託對新年的美好祝願。不過，有網民表示，部分路線沿途出現需要翻越圍牆、陡坡，或者踩踏綠植等不文明行為。

綜合看看新聞、北京日報報導，成都的龍泉山成為這些創意路線的熱門目的地，僅1月11日單個徒步社群就有上百人集體出動，參與「畫馬」。有團隊為完成挑戰的徒步者頒發特製獎牌，為這份用腳步繪製的成就，添上一份紀念。這股創意徒步的風潮並非個例，在北京、廣州、深圳、武漢、合肥、杭州等城市，也陸續出現了各式「畫馬線」。有的穿行於都市街巷，以「城市漫步」的方式完成；有的則像龍泉山一樣，隱於郊野森林公園之中。

新年走一趟「畫馬線」創意雖好，但有遊客為了走出特定的圖案，擅自進入非規畫區域。在廣州，上萬人湧入廣州大夫山森林公園打卡，期間有人爬陡坡翻圍牆還不慎跌倒，景區只能將「畫馬路線」關閉。

由於多數畫馬路線為了追求圖案精度，就得避開主路，選擇樹林、草坪等區域，對周圍環境造成干擾。在北京奧森體驗過程中，曾目睹三位參與者撞到樹幹。林曉走完路線後，帽子和肩膀上沾滿了枯草，衣服上也有樹枝畫痕：「全程都在看手機找軌跡，根本顧不上周圍的障礙物。」

在奧森北園的徒步路線上，原本覆蓋著枯草的地面被硬生生踩出一條條小徑。部分向陽山坡上，草尖還帶著幾分殘存的青綠，卻被畫馬愛好者為貼合軌跡徑直踩踏，連片草皮被踩得呈現倒伏狀。幾處迎春的枝叢更是被硬生生辟出通道，折斷的枝條耷拉著，露出光禿禿的茬口。老周坦言：「這條路線我們走了不到一個月，就已經有了明顯的踩踏痕跡。」

徒步畫馬是一項很有創意的戶外活動。如何在享受徒步樂趣的同時守住腳下文明，每個參與者還有功課要做。

在奧森，徒步畫馬時需要在樹林裡來回穿梭。 （取材自北京日報）
在奧森，徒步畫馬時需要在樹林裡來回穿梭。 （取材自北京日報）
西山一條畫馬路線的途經柵欄已安裝防爬釘。 （取材自北京日報）
西山一條畫馬路線的途經柵欄已安裝防爬釘。 （取材自北京日報）

武漢

上一則

春運車票開賣 估發送5.4億人次 1原因出現提前返鄉潮

下一則

火鍋、烤肉、酸菜魚…寧波媽4點起床 為兒做「雷霆早餐」

延伸閱讀

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」

愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」
Ikea廚房地墊圖案亮眼又耐髒好清 他一口氣買三塊大讚好用

Ikea廚房地墊圖案亮眼又耐髒好清 他一口氣買三塊大讚好用

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲