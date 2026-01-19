翻牆、踩踏綠植…多地徒步圈開啟「畫馬」模式爆亂象

網友們進山後的軌跡，形狀像一匹馬。（取材羊城晚報）

馬年將至，一股在徒步中「畫馬」迎新的風潮在戶外APP及社交平台上流行開來。徒步愛好者們規畫並走出圖案為駿馬的GPS軌跡，取名「馬到成功」，以此寄託對新年的美好祝願。不過，有網民表示，部分路線沿途出現需要翻越圍牆、陡坡，或者踩踏綠植等不文明行為。

綜合看看新聞、北京日報報導，成都的龍泉山成為這些創意路線的熱門目的地，僅1月11日單個徒步社群就有上百人集體出動，參與「畫馬」。有團隊為完成挑戰的徒步者頒發特製獎牌，為這份用腳步繪製的成就，添上一份紀念。這股創意徒步的風潮並非個例，在北京、廣州、深圳、武漢 、合肥、杭州等城市，也陸續出現了各式「畫馬線」。有的穿行於都市街巷，以「城市漫步」的方式完成；有的則像龍泉山一樣，隱於郊野森林公園之中。

新年走一趟「畫馬線」創意雖好，但有遊客為了走出特定的圖案，擅自進入非規畫區域。在廣州，上萬人湧入廣州大夫山森林公園打卡，期間有人爬陡坡翻圍牆還不慎跌倒，景區只能將「畫馬路線」關閉。

由於多數畫馬路線為了追求圖案精度，就得避開主路，選擇樹林、草坪等區域，對周圍環境造成干擾。在北京奧森體驗過程中，曾目睹三位參與者撞到樹幹。林曉走完路線後，帽子和肩膀上沾滿了枯草，衣服上也有樹枝畫痕：「全程都在看手機找軌跡，根本顧不上周圍的障礙物。」

在奧森北園的徒步路線上，原本覆蓋著枯草的地面被硬生生踩出一條條小徑。部分向陽山坡上，草尖還帶著幾分殘存的青綠，卻被畫馬愛好者為貼合軌跡徑直踩踏，連片草皮被踩得呈現倒伏狀。幾處迎春的枝叢更是被硬生生辟出通道，折斷的枝條耷拉著，露出光禿禿的茬口。老周坦言：「這條路線我們走了不到一個月，就已經有了明顯的踩踏痕跡。」

徒步畫馬是一項很有創意的戶外活動。如何在享受徒步樂趣的同時守住腳下文明，每個參與者還有功課要做。