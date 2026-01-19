AI搶飯碗 中國多校藝術相關科系掀裁撤潮

中國多所大學近年相繼，裁撤藝術相關科系，與此同時，AI、機器人、半導體等新興科技則是大量成立。（取材自新華日報）

吉林大學近日更新學校本科專業設置情況顯示，該校有19個科系已停招，其中有6個為藝術學類專業。中國媒體報導，不只吉林大學，中國已有多校撤銷藝術相關科系。廈門大學經濟學系副教授丁長指出，人工智慧 （AI ）的發展對很多領域衝擊很大，其中藝術設計領域受到的衝擊非常大。

除吉林大學外，據上海第一財經報導，華東師範大學2025年新增數據科學專業，專業總數為86個；停招專業24個，停招專業包括繪畫、雕塑、藝術教育；南昌大學去年4月也公告，擬撤銷8個專業，其中包括戲劇影視文學、廣播電視編導、動畫、藝術設計學等4個藝術學專業。

麥可思研究院發布「中國—世界高等教育趨勢報告（2025）」顯示，2014年至2023年間，撤銷數量較多的20個專業裡，藝術學占3席：服裝與服飾設計（108個）、產品設計（98個）、動畫（49個）。2025年已有多所高等院校公示擬撤銷專業名單，視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環境設計、產品設計仍是撤銷數量較多的專業。

不過，麥可思研究院指出，部分藝術專業退場，並不代表藝術學科在大學教育中整體沒落。在部分專業被撤銷的同時，一批新興藝術專業正陸續進入本科專業目錄，包括數位演藝設計、虛擬空間藝術等多個新專業，體現出藝術與數位、科技的緊密結合，且帶有十分鮮明的市場需求導向。