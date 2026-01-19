四川三星堆博物館 登中國百強遺址榜首

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
四川省德陽市三星堆博物館遊人如織，在熱搜榜2025年度百強考古遺址博物館前50榜單中，排名第一。（本報德陽傳真）
中博熱搜榜日前發布2025年度中國熱門博物館百強等多個榜單。其中，在2025年度熱門博物館百強榜單中，三星堆博物館進入前十，位列第八；在熱搜榜2025年度百強考古遺址博物館前50榜單中，三星堆博物館排名第一。

中博熱搜榜由中國文物交流中心指導、博物館頭條統計發布，中國文物交流中心資料支援。中博熱搜榜2025年共發布4期各季度博物館紀念館熱搜情況，在此基礎上推出2025年度「熱門博物館」、「熱門紀念館」總榜單及「自然地質類博物館」、「地市館前50」、「區縣館前50」、「專題館前50」、「考古遺址博物館前50」、「工美非遺類館前30」等延伸榜單。

三星堆遺址位於四川省德陽市，出土了青銅神樹、黃金面具、玉琮等上萬件文物，以獨特的造型藝術和神祕的文化內涵，成為全球考古界關注的焦點。三星堆博物館以「科技+文化」重構參觀場景，打造領先的沉浸式體驗。2025年青銅面具等也在希臘亮相，並在大阪世博會引發轟動。文創產品年銷售額超2億元人民幣，不僅讓古蜀文明「活」在當下，更成為中華文明對外傳播的超級符號。

