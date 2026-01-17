天未亮已排長龍…賀嬌龍告別式數百人送行 花店連補三次貨

賀嬌龍公開悼念儀式在新疆昭蘇舉行。當地人表示，餐館的生意變好、酒店變多，都是賀嬌龍帶來的改變。(取材自上觀新聞)

新疆 昭蘇縣近日為新疆「馬背上的女縣長」賀嬌龍舉行告別式，天未亮，殯儀館院壩已有數百人有序站立，當地牧民、農民、居民及從新疆或其他地區連夜趕來的網友和親友，現場氣氛肅靜。當地人稱昭蘇花店售罄，送花的有人包括網友與經營燒烤店者，且有花店連補三次貨至深夜。

羊城晚報微信 公眾號指出，賀嬌龍於1月14日23時12分因傷離世，年僅47歲。16日上午舉行悼念儀式時，殯儀館外車輛一度排起數公里長隊，有居民清晨自烏魯木齊驅車前往。前一日已有親友同事抵達悼念，並有來自大連、上海等地的網友下單送花。蘭州城市學院校友會發文追憶賀嬌龍，稱其為1998屆商品質量監督專業畢業生、優秀校友，並描述其在校表現與成長歷程。

紅星新聞報導，賀嬌龍曾在昭蘇、伊犁及全疆推廣農特產與旅遊資源，並在職務上推動新疆農產品品牌建設，提升新疆農產品知名度與公信力。報導稱，在她推動下，一批批優質新疆農產品成功納入「品味新疆」區域公用品牌目錄，目前該品牌目錄已吸納全疆239個區域公用品牌、481個經營主體的776個產品，形成糧、棉、果、畜、飲、蔬、漁、特、蜜、油十大產品矩陣，影響力指數位列中國區域農業形象品牌影響力指數第三位，尼勒克縣三文魚、庫爾勒香梨等特色產品受市場青睞，新疆優質農產品的知名度、美譽度、公信力持續提升。

賀嬌龍曾任副縣長、州文化廣播電視和旅遊局副局長及新疆農產品品牌建設與產銷服務中心主任；回昭蘇後，當地人認為她帶來變化，出租車 司機、餐館與酒店業者均表示遊客增多、生意變好。報導並描述昭蘇當天雪後清晨景象，與送行人群的沉痛氛圍。