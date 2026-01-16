告別麻省理工學院加盟北大 95後海歸學者鄭玉 研究穿戴設備

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
鄭玉。（取材自觀察者網／北京大學官網截圖）
鄭玉。（取材自觀察者網／北京大學官網截圖）

又一名旅美多年學者回中國服務，這次還是95後。專注可穿戴設備研究的95後中國青年學者鄭玉，近日正式告別美國麻省理工學院，加盟北京大學，以研究員，博士生導師身分開啟學術新征程。據報導，鄭玉師從柔性電子、電子皮膚領域的國際知名學者鮑哲南，曾入選麻省理工學院化學工程領域「明日之星」計畫，她的研究方向包括高分子物理等，在開發精準醫療設備及高效智能計算系統方面有巨大的應用前景。

據觀察者網引述南華早報14日報導，鄭玉將在北京大學化學與分子工程學院，以研究員，博士生導師身分開啟學術新征程。

北京大學官網介紹，鄭玉2013年考入南開大學化學系，並於2017年獲南開大學楊石先獎學金。同年，她前往美國史丹福大學化學系攻讀博士學位，師從柔性電子、電子皮膚領域的國際知名學者鮑哲南。2022年博士畢業後進入麻省理工學院化學工程系開展博士後研究，並入選該校化學工程領域明日之星計畫。次年，她的博士論文斬獲了由國際純粹與應用化學聯合會（IUPAC），以及比利時的化工巨頭索爾維集團聯合頒發的「青年化學家獎」。

截至目前，鄭玉已在國際頂尖學術期刊發表多篇論文，包括「美國化學會志」、「自然・納米技術」、「自然・通訊」等。

她的研究方向包括有機功能材料，高分子物理，生物電子器件。高分子電子材料與生命系統具有相似的機械性能和信號傳導機制。鄭玉的課題組聚焦於從分子層面構築多功能集成的動態聚合物網絡體系。目標是實現電子設備與生命系統長時間高效、穩定、安全的信息交互，用於實時健康監測與治療，人機交互，腦機接口，類神經計算等。

具體來看，她的研究分為三大板塊：一是有機混合離子-電子導體的輸運機制和電化學晶體管，可穿戴和可植入器件；二是導電聚合物網絡力學性能的分子機制，以及流變學行為研究；三是新型柔性可拉伸封裝材料設計與器件集成。

報導指出，近年來，隨著西方科研環境日趨惡化，愈來愈多海外科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的加盟潮。南華早報早前評論指出，在個人發展機會之外，這些研究人員還有著各式考量，包括在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。而中國不斷提升的學術實力和青年人才儲備是吸引他們的主要原因。

