大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因

中國新聞組／即時報導
大連中央大道旅遊文化購物中心曾有一座高約8公尺的瑪麗蓮・夢露雕像，但近日被悄然撤除。(取材自極目新聞)
大連中央大道旅遊文化購物中心一座高約8公尺的瑪麗蓮・夢露雕像近日被悄然撤除，引發網路關注。近期陸續有網友在社交平台發文指出，該商場內矗立多年的夢露雕像已不見蹤影。極目新聞記者向商場方面求證，相關工作人員證實雕像確已撤除，並表示自己也是當天上班後才得知此事。

據極目新聞報導，消息最早於1月11日晚在小紅書等平台傳出。有網友發文稱「大連商場的瑪麗蓮夢露雕像拆掉了」，隨後抖音等社交平台也出現多則相關貼文，部分網友並附上撤除前後的場地對比畫面。相關內容迅速在網路發酵，成為當晚討論焦點之一。

對於雕像為甚麼被撤除，網友意見不一。有網友認為，體量龐大的雕像設於商場中央顯得突兀，部分造型設計容易引發爭議，亦可能影響孩童觀感，難以傳遞正向文化價值；但也有網友持不同看法，認為該雕像取材自夢露的經典銀幕形象，已在商場存在十餘年，象徵城市的開放與包容，亦是不少遊客拍照打卡的地標，承載許多回憶，不應輕易拆除。另有聲音推測，雕像拆除或與商場未來招商及空間規劃調整有關。

商場方面未對撤除原因作出具體說明。中央大道旅遊文化購物中心工作人員表示，此舉屬集團整體決策，後續將有新的規劃，但暫不清楚細節。公開資料顯示，該商場於2017年7月開業，而夢露雕像早在2016年施工期間即已入駐，高約8公尺，造型取自電影「七年之癢」中經典畫面，為引進自美國的原版夢露雕塑，並擁有相關版權。

大連中央大道旅遊文化購物中心曾有一座高約8公尺的瑪麗蓮・夢露雕像，但近日被悄然撤除，目前已不見蹤影。(取材自極目新聞)

