ICU裡最後一曲 廣東人子辦演奏會 陪癌母走完人生路

中國新聞組／北京13日電
2025年的最後一天，演奏者在黃海樂母親的病房裡演奏。(取材自新京報)
2025年的最後一天，一場特殊的演奏在廣東省東莞市中醫院舉辦。黃海樂為肝硬化患者、自己的母親葉錦弟舉辦了一場特殊的小提琴演奏。演奏者湯幸演奏了久石讓的「Mother（母親）」，ICU裡的最後一曲，試圖給葉錦弟帶來力量。這場演奏感動了眾多人，卻也預示著葉錦弟病情急轉直下的結局。2026年1月5日，黃海樂決定將母親轉移到普通病房，陪伴她走完最後一程，她最終在6日凌晨安靜離世。

新京報報導，重症監護室裡，湯幸執起小提琴，久石讓的「Mother」緩緩流淌。病床上的老人微微側目，望向拉琴的身影，心電監護儀發出規律的嘀嘀聲。躺在病床上的聽眾，是一位肝硬化晚期患者，已經與疾病抗爭了兩年多時間。

她叫葉錦弟，年輕時曾做過兩年小學音樂老師。演奏者是兒子黃海樂特意請來的，看到母親入住ICU後狀況稍有好轉，他盼望這首曲子能為母親注入力量與信心。

2025年12月31日，演奏那天，是黃海樂母親進入ICU的第三天。2025年12月初，母親開始持續發燒，服用退燒藥後仍反覆不斷。在她過完77歲生日後，當月22日，黃海樂為她辦理了入院。

葉錦弟屬於肝硬化失代償期，也就是晚期。這次醫生檢查出她患有「心內膜炎」，心肌肌鈣蛋白的數值達到正常人的數倍，極易引發心肌梗死。但由於肝硬化這一基礎疾病，葉錦弟凝血功能極差，無法進行心臟手術，治療陷入兩難。

2025年12月29日被推進ICU前，她已處於半昏迷狀態。黃海樂想為她做點兒什麼，便想送她一首曲子，用旋律代替語言，給她傳遞一些對抗病魔的力量。

2025年12月29日，黃海樂托朋友找到了湯幸，決定演奏久石讓的「Mother」獻給葉錦弟。

這段演奏視頻被傳到網絡上，無數人為之動容落淚。

然而，葉錦弟的病情急轉直下。2026年1月5日，黃海樂遵從母親的願望，將她從ICU轉移到普通病房。

6日凌晨，葉錦弟安靜地離開了這個世界。在最後的時光裡，兒子一直守在她身旁，握著她的手，輕聲講述那些藏在歲月裡的故事，陪她走完了最後一程。

黃海樂的父親是一名水手，在黃海樂13歲那年，因工傷意外去世。從此，他們母子相依為命。葉錦弟確診肝硬化失代償期，是在2023年。這兩年多，她的肝性腦病發作了六次。她生病後，黃海樂便辭去了工作，靠著投資理財的兼職維持生活。

1月5日下午，葉錦弟轉回了普通病房。1月6日凌晨4點20分，黃海樂看著母親的心跳歸零，哭了十多分鐘，開始為她清潔身體。她終於不用再忍受這種痛苦，真的解脫了。

1989年春節，黃海樂九歲時，與母親的合影。(取材自新京報)
