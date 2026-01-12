掌農業部貪2.6億 唐仁健落淚懺悔：不要僥倖

中國反貪腐的紀錄片首集在11日20時於央視播出，前農業農村部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面釋出。（取材自央視）

中國反貪腐的紀錄片首集在11日晚上時於央視播出，值得注意的是，首集預告片披露，受賄人民幣2.68億元（約3840萬美元）的農業農村部前黨組書記、前部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面。並說，「紀律和規矩，要真當回事，真不要僥倖，但現在都是成為悔之晚矣的事情。」

央視報導，電視專題片「一步不停歇半步不退讓」首集主題為「糾風治亂為民」，講述紀檢監察機關不斷加大風腐同查同治力度，鍥而不捨落實中央八項規定精神，嚴肅查處違規吃喝背後的團夥、請託辦事和利益輸送，集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，讓群眾真切感到正風反腐加力度、清風正氣在身邊。

預告片中，中共 中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典表示，唐仁健案的行賄人主要來自於唐仁健的日常吃喝玩樂圈，唐仁健的問題也是腐敗問題和作風問題相伴相生、相互傳染的惡性循環。

唐仁健2024年5月落馬，為中共20大 後首位落馬的部長，曾任甘肅 省長。唐仁健去年5月18日因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；吉林省長春法院在去年9月宣判，唐仁健受賄長達17年（2007年至2024年），受賄人民幣2.68億元，被判死緩。