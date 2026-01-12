我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

掌農業部貪2.6億 唐仁健落淚懺悔：不要僥倖

記者黃雅慧／綜合報導
中國反貪腐的紀錄片首集在11日20時於央視播出，前農業農村部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面釋出。（取材自央視）
中國反貪腐的紀錄片首集在11日20時於央視播出，前農業農村部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面釋出。（取材自央視）

中國反貪腐的紀錄片首集在11日晚上時於央視播出，值得注意的是，首集預告片披露，受賄人民幣2.68億元（約3840萬美元）的農業農村部前黨組書記、前部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面。並說，「紀律和規矩，要真當回事，真不要僥倖，但現在都是成為悔之晚矣的事情。」

央視報導，電視專題片「一步不停歇半步不退讓」首集主題為「糾風治亂為民」，講述紀檢監察機關不斷加大風腐同查同治力度，鍥而不捨落實中央八項規定精神，嚴肅查處違規吃喝背後的團夥、請託辦事和利益輸送，集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，讓群眾真切感到正風反腐加力度、清風正氣在身邊。

預告片中，中共中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典表示，唐仁健案的行賄人主要來自於唐仁健的日常吃喝玩樂圈，唐仁健的問題也是腐敗問題和作風問題相伴相生、相互傳染的惡性循環。

唐仁健2024年5月落馬，為中共20大後首位落馬的部長，曾任甘肅省長。唐仁健去年5月18日因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；吉林省長春法院在去年9月宣判，唐仁健受賄長達17年（2007年至2024年），受賄人民幣2.68億元，被判死緩。

唐仁健因背景特殊，其落馬引起輿論熱議，有分析認為其為中共前總理溫家寶的人馬，也有說法稱唐仁健會被查，與涉及轉基因（基因改造）利益鏈有關。

中國反貪腐的紀錄片首集在11日晚於央視播出，前農業農村部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔...
中國反貪腐的紀錄片首集在11日晚於央視播出，前農業農村部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面釋出。（取材自央視）

中共 20大 甘肅

上一則

霍啟剛「全球包租公」 擁35套物業 多與郭晶晶共同持有

下一則

重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀

延伸閱讀

中國開年反貪專題片 前農業部長唐仁健鏡頭前懺悔

中國開年反貪專題片 前農業部長唐仁健鏡頭前懺悔
中國版太空戰艦「南天門計畫」非科幻？官媒：正在推進中

中國版太空戰艦「南天門計畫」非科幻？官媒：正在推進中
監委要查學子赴陸交流 學者批：大砲打小鳥

監委要查學子赴陸交流 學者批：大砲打小鳥
暴漲暴跌…台菜價預警失靈 朝野立委促農業部改進

暴漲暴跌…台菜價預警失靈 朝野立委促農業部改進

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚