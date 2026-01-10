外賣平台內卷嚴重 中國啟動反壟斷調查

中國外賣平台服務行業拚補貼、拚價格、控流量等問題突出，「擠壓實體經濟」，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面反映強烈。國務院 反壟斷反不正當競爭委員會辦公室近日表示，已經依據「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」。

央視新聞報導，中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室指出，外賣平台服務行業作為中國平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮了重要作用，但近段時間以來，外賣平台服務行業拚補貼、拚價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面反映強烈。

中國外賣平台的激烈競爭屢遭詬病，在官方先前多次約談並要求抵制「惡性補貼」後，為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，反壟斷委員會辦公室依據中國「反壟斷法」規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

央視新聞引述官員說法指出，相關亂象不僅削弱市場效率，也影響消費者長期利益，與高品質發展目標背道而馳。此前，監管部門已多次約談主要外賣平台，明確要求抵制惡性補貼行為，回歸以服務品質與經營能力為核心的競爭模式。