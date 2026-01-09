男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

「誰能想到，一個用來防偷羊的監控，竟撕開了長達8年的婚姻謊言？「男子持刀報復妻子情夫一家獲刑15年」的消息引發熱議。更讓人揪心的是，事件中的情夫出具諒解書，被指根本不是什麼大度原諒，而是赤裸裸的恐懼。怕戴綠帽的男子出獄後報復自己和家人，怕這場背叛的代價，會讓自己賠上後半輩子。網友紛表示：這個後續，太扎心了。

深圳新聞網報導，河南 一男子葛某從自家羊圈監控，無意發現妻子田某某與許某甲有染八年。一時憤怒持刀報復，致情夫一家四口三重傷，一輕微傷。一審法院認為葛某犯故意殺人罪，判處無期徒刑，雙方不服上訴。後經協商雙方和解，情夫一家出具「諒解書」，明確表示「同意對葛某從輕處罰」，並申請撤訴。法院二審改判，葛某犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年。

這位農村漢子靠著養羊撐起全家，因為羊圈離住處遠，特意裝了監控防小偷。那天他半夜起來看羊，無意間切換監控角度，竟看到妻子和別的男人在羊圈附近的棚屋裡親密。一開始他以為是自己眼花，反覆回放、對比時間，才發現這種畫面從八年前就斷斷續續出現，甚至在他外出賣羊的日子裡，對方還會堂而皇之住進家裡。他守著羊圈、忍著孤獨，以為賺夠了錢就能讓家人過上好日子，到頭來卻成了全村人的笑柄。

網上議論紛紛，男子的遭遇曝光後，評論區直接分成兩大陣營，吵得不可開交，每個觀點都戳中了普通人面對背叛的糾結，簡直讓人沒法不共情。

有人說，「復仇有什麼用？逞一時之快，毀了自己一輩子！」、「淨身出戶離婚，何苦為難自己呢？」更有人靈魂拷問，讓別人舒服，自己生氣，有意義嗎？你的人生不是為了爛人活的！

有人搬出那個聰明大哥的例子，之前有個大哥，發現妻子婚外情後，沒吵沒鬧，悄悄收集證據，最後讓妻子淨身出戶，還保住了自己的財產和聲譽，最後給3萬塊徹底了結，這才是聰明人！