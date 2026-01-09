熊貓拉的…做成「粑粑紙」 四川「最有味道」的非遺

陳秀君正在製紙。（取材自封面新聞）

造紙術自古以來就是中國的拿手項目，時至今日，古法造紙依然在四川夾江等地延續著千年前的匠心。在不借助現代機械的情況下，恪守純手工古法，將動物糞便循環利用，製成獨具特色的「粑粑紙」，這正是夾江竹紙製作技藝國家級代表性傳承人陳秀君，所探索並實踐的創新之舉。

封面新聞報導，在夾江縣馬村鎮碧山村，有著四川省唯一一家採用傳統竹紙製作技藝（篁鍋二次蒸煮竹料製作）的造紙作坊，名為「狀元紙坊」。

走進紙坊，水槽中漂浮著米白色的紙漿，空氣中瀰漫著竹料蒸煮後特有的草木香氣。陳秀君目前擔任紙坊廠長，多年前，熊貓「粑粑紙」的創意在這裡悄然萌發。四川方言中的「粑粑」雖有糞便之意，但念起來卻顯得可愛天真，恰如熊貓的憨態可掬，這一稱呼也能消解人們對原材料的心理芥蒂，對後續的產品推廣奠定了親切感。

據報導，將熊貓糞便納入已有千年歷史的夾江竹紙製作體系，並非簡單添加原料那麽簡單。夾江竹紙製作技藝從選料到成紙共有15道大環節，72道工序。若從砍竹開始算起，通過槌打、漿灰、蒸煮、煮料、浸泡、發酵、搗料、加漂、下槽、抄紙、榨紙、刷紙、整理切割等繁覆工序，一張紙得歷時三個多月才能完成。

熊貓粑粑製作出來的紙張，厚度比正常紙張厚5倍，呈現出一種古樸、粗獷而獨特的肌理。而在抄紙這一關鍵環節中，也因此需要特殊處理。「每抄一張，就要用另一張紙把它蓋著，隔起來，然後再抄另外一張。」陳秀君說，「每個工人每天只能做100~120張左右」，遠低於普通竹紙的產量。

另一方面，大熊貓 本身稀少，其糞便作為原料也很難得，而其中真正適用於造紙的部分更要精挑細選，需要專門採購而來。即便如此，一部分「粑粑」中依然會夾雜未完全消化的較大竹節，若保留在紙張中，不僅影響觀感，也容易成為紙張的脆弱點，導致破損。為解決這一問題，紙坊工人必須進行額外篩選，「每一次可能都要找這種沒有竹節的、比較純凈一點的粑粑」。陳秀君坦言，這道額外的工序進一步增加了原料處理的難度與成本。