我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

禮來、諾和諾德競爭 「瘦瘦針」在中打近乎腰斬價格戰

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
分別由諾和諾德和禮來公司生產，用於治療2型糖尿病的Ozempic（胰妥讚），和Mounjaro（猛健樂）等注射藥物。（路透資料照片）
分別由諾和諾德和禮來公司生產，用於治療2型糖尿病的Ozempic（胰妥讚），和Mounjaro（猛健樂）等注射藥物。（路透資料照片）

俗稱「瘦瘦針」的減重藥物，近期在中國因專利將到期、藥廠競爭等因素降價，但也出現不少在網上的銷售亂象。陸媒報導，禮來大幅降低減肥針猛健樂（Mounjaro，中稱穆峰達）在中國的售價，以回應與之競爭的丹麥藥廠「諾和諾德」的主力減重藥Wegovy降價。

中媒財聯社指出，去年年末，一場由跨國藥企諾和諾德、禮來主動發起的降價潮，在中國的政府採購平台、電商平台悄然上演，實際成交價格較半年前近乎「腰斬」。

上月底，中媒第一財經報導，諾和諾德已在中國部分省份，將Wegovy的掛牌價格調降約一半，為專利即將到期、仿製藥可能大量湧入市場提前布局。第一財經引述雲南、四川等省份的藥品採購文件指出，Wegovy的2個最高劑量規格的掛牌價格，已分別下調至987.48元人民幣及1284.36元人民幣。

財聯社7日提到，繼去年12月司美格魯肽（Semaglutide，Wegovy主要成份）、替爾泊肽（Tirzepatide，猛健樂成分）在中國多家電商平台、中國部分公共採購平台出現明顯價格鬆動之後，部分進口減肥藥產品價格再次下探。

不過財聯社也報導，在價格戰快速推進的同時，一些潛在的合規風險亦浮出水面。財聯社指，部分平台在銷售司美格魯肽等處方藥過程中，處方稽核流於形式、宣傳語明顯指向未獲批的適應症等問題。

財聯社引述多位業界人士分析，這些原廠藥透過平台補貼、階段性促銷等方式鬆動價格體系，本質上是在為即將到來的類似藥和更多創新藥上市「提前騰挪空間」；中國的國產創新藥在尚未全面進入醫保、仍處於商業化爬坡期的情況下，被動捲入價格戰。

減重 電商 醫保

上一則

殲35綠皮機新年首飛 底漆示人秀細節 也是量產信號

延伸閱讀

減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵

減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵
山藥2招處理不氧化 顧胃、穩血糖、改善三高、減重神器 

山藥2招處理不氧化 顧胃、穩血糖、改善三高、減重神器 
靠吃辣減重？ 醫揭小心傷胃 3原則讓提升代謝力

靠吃辣減重？ 醫揭小心傷胃 3原則讓提升代謝力
沒有健康的胖子 醫曝：BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

沒有健康的胖子 醫曝：BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包