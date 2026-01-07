白鹿、鞠婧禕被做成換裝貼紙 網友：不尊重 律師：恐觸法

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
明星被做成換裝貼紙。（取材自揚子晚報）
明星被做成換裝貼紙。（取材自揚子晚報）

一名網友最近在社交平台發帖，稱在某個店中發現了一款「明星換裝貼紙」，這款貼紙將明星的頭像照片和不同的身體、服裝圖案拆分拼接，消費者可自行搭配為「明星換裝」，組裝不同的造型，被製成換裝貼紙的明星頭像包括白鹿、鞠婧禕等知名藝人。該網友表示，「感覺好不尊重明星啊」。

揚子晚報報導，這條帖子很快在平台引發熱議，不少網友還分享自己在文具店中看見的類似的貼紙，「看起來好詭異，像是頭直接接在身體上一樣，脖子都沒有了」、「感覺臉像是AI弄上去的」。其中一款名為「明星幻夢系列」的換裝貼紙也被吐槽，明星的正面照片與卡通身體拼接在一起，卡通身體模型沒有手，「好魔幻，我記得我們小時候也有，但都是卡通臉的」、「這個還沒有手，更離譜了」、「手都沒有，好嚇人」。此外，貼紙的服裝部分也被網友質疑是來自換裝遊戲「以閃亮之名」，「我說這衣服看著怎麽這麽眼熟」。

除線下門店外，一些網店也有銷售類似的貼紙，對於貼紙上的頭像是否就是白鹿、鞠婧禕等知名藝人，網店的客服沒有給出名明確的答覆。淘寶平台工作人員表示，消費者可以舉報該店鋪，平台會根據舉報內容對店鋪進行核查，如有售賣違規商品將依規處理。

陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善認為，未經明星本人或經紀公司授權，擅自使用明星頭部照片製作商用貼紙並拆分拼接，同時用於盈利，屬侵犯肖像權；拆分、無手等醜化、污損呈現可能還同時侵犯了明星的名譽權。

此類明星換裝貼紙往往被歸類為「野周」，即沒有獲得官方許可、授權的明星周邊，主要面向的消費者還是明星的粉絲。除購買外，也有一些明星粉絲會用明星照片自製貼紙，用於個人收藏，也有人會發在網上分享，或者發起拼團同好們一起製作貼紙平攤成本。趙良善提示，粉絲自製明星貼紙，不售賣不等於無風險，還需釐清邊界，若大規模贈送、公開傳播（如網絡大量分享、粉絲群批量分發）可能超出合理使用，存在侵權風險。若使用他人享有著作權的素材（如官方劇照、海報）自製可能侵犯原著作權人的權利。若少量自用、不公開、不商用，通常屬於合理使用，一般不侵權；但惡意篡改、醜化仍可能侵犯名譽權。

白鹿 淘寶 AI

