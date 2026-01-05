鄧紫棋20萬字長篇小說「啟示路」 入圍中國科幻最高獎

我的頻道

中國新聞組╱北京5日電
鄧紫棋2025年出版的長篇科幻小說《啟示路》入選銀河獎最佳原創圖書票選名單。(取材自南方日報)
第37屆銀河獎海選投票名單近日正式公布，其中，知名歌手鄧紫棋2025年出版的長篇科幻小說《啟示路》入選銀河獎最佳原創圖書票選名單；鄧紫棋曾在發布2025年終回顧時，表示出版《啟示路》圓了自己童年的作家夢。

每日經濟新聞報導，銀河獎誕生於1985年，是中國科幻領域歷史最悠久、持續舉辦時間最長、最有影響力的科幻專業獎項，有「中國科幻最高獎」的美譽。

據組委會介紹，第37屆銀河獎獎項設置分為「徵文獎」和「行業獎」兩個部分，鄧紫棋《啟示路》分類在行業獎部分。

小說內容摘要稱，《啟示路》是鄧紫棋創作的首部長篇科幻小說。故事構建了三重世界結構元宇宙中的「樂土」與「廢土」，以及真實世界。虛擬角色Gloria與現實中名為秋的女孩，在兩個世界中各自掙扎、彼此照映。她們經歷了身分的尋找與撕裂，也經歷情感的失落與重建。小說關注的並非科技本身，而是在技術介入人類生活後，個體面對「自我」與「愛」的複雜命題：我們該如何去愛？它並不提供答案而是提供一次通往內心的「啟示之路」。

根據鄧紫棋工作室發布的購買連結，書籍分為平裝版和恆藏版兩種，定價分別為89元和298元，預售啟動後，恆藏版銷量迅速突破20萬冊。

據報導，多屆科幻星雲獎評委、科幻文化資深研究者張凡此前表示，他對鄧紫棋寫科幻小說並不感意外，早在幾年前他就關注到鄧紫棋的音樂創作有意進行「科幻敘事」。例如鄧紫棋很火的歌「光年之外」，就是她為科幻電影「星際過客」(Passengers)製作的主題曲。張凡表示，鄧紫棋將自己對科幻的興趣從音樂延伸到科幻小說的創作上，是順理成章的事情。

