中國元旦假期1.4億人次出遊 人均消費激增30%

世界青睞「中國味」，封關後的海南自貿港入境旅客持續攀升。圖為1月1日遊客在海南省三亞市大東海旅遊區拍照。(新華社)

元旦三天連假結束，中國文化和旅遊部統計，全國國內出遊1.42億人次，國內出遊總花費847.89億元(人民幣，下同)；國家鐵路集團有限公司則統計，全國鐵路累計發送旅客4808.7萬人次，其中，1月1日全國鐵路發送旅客1856萬人次。

新華社報導，元旦假期消費者出遊意願與消費力雙雙提升，飛豬平台數據顯示，人均購買件數同比增長超20%，人均消費金額同比增長超30%。

攜程數據顯示，主題樂園煙花秀、跨年 祈福、演唱會等具有儀式感的消費方式熱度大漲，「跨年遊」相關搜索量同比上漲125%。在無錫靈山勝境景區觀賞2026架無人機組成的吉祥畫卷，在四川成都天府雙塔前沉浸式享受跨年主題燈光秀，在廣西潿洲島體驗一場熱辣的篝火晚會等，豐富多樣的跨年活動，讓元旦更加喜慶。

元旦出遊，世界青睞「中國味」。海南自貿港出入境旅遊客流持續攀升，「免稅購物＋海濱度假」模式成為吸引國際遊客的亮點。去哪兒旅行大數據顯示，元旦假期，海口和三亞是全國入境機票量增長最快的兩個城市，增幅同比分別超過三倍和五倍；三亞國際免稅城、三亞海旅免稅城、海口日月廣場免稅店所在商圈酒店入住量均有大幅增長，增幅均在一倍以上。

據國家移民管理局統計，元旦假期入境外國人中，適用免簽政策入境29.2萬人次，較去年同期增長35.8%。

另外，國家鐵路集團有限公司統計，元旦假期全國鐵路累計發送旅客4808.7萬人次，國鐵集團客運中心相關負責人表示，鐵路部門加大客運供給，2025年底新開通的西安至延安高鐵 、包頭至銀川高鐵包頭至惠農段、滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段和合肥西站等新線新站能力，統籌調度高鐵和普速運力資源。

國鐵鄭州 局推出「高鐵+」系列服務，旅客憑鄭州東站、開封北站等車站2日內到達的車票，即可享受清明上河園、開封府等五大景區購票優惠。國鐵成都局與南方電網貴陽供電局緊密協作，對涉及鐵路交通運輸的輸電線路統一安裝覆冰預警裝置，24小時監測線路覆冰情況，保障鐵路運輸用電安全。

國鐵武漢局在襄荊高鐵上開行13對旅客列車、在滬渝蓉沿江高鐵武宜段開行29對列車，開行「漢口至漢口」環線列車兩對，極大方便沿線人民群眾出行。