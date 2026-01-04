甘肅「活埋漢武帝」雕塑 僅頭部露出地面 別有用心？

圖為《漢武雄風》雕像作品。（取材自中國新聞周刊）

近日，甘肅 省瓜州縣戈壁國際雕塑藝術長廊內的雕像作品「漢武雄風」引發爭議，該雕塑以紅砂岩雕琢而成，高達15米，僅頭部露出地面，身體部分則隱於沙土之中；因其表現手法獨特，且漢武帝眉頭緊皺、神情凝重，被不少網友形容為「活埋漢武帝」，有人評價其視覺效果「詭異」，甚至質疑創作動機「別有用心」。

一名網民寫道：「沒有雄才大略帝王的氣魄， 有被埋在土裡的壓抑感覺。」有質疑者聲稱旁邊的道路彎曲，形同一把彎刀，對漢武帝射穿頭顱或斬首。中國新聞周刊報導，對於外界的質疑，瓜州縣文化體育局一位工作人員表示，建議暫不討論此事，對其餘問題則回應「不清楚」。

據了解，戈壁國際雕塑藝術長廊位於甘肅省酒泉市瓜州縣，2024年11月，甘肅省文化和旅遊廳發布通知確定其為國家4A級旅遊景區。

該景區由「無界」、「戈壁方舟」、「漢武雄風」、「風語者」等作品構成雕塑長廊，是清華大學美術學院教授董書兵發起的「荒野藝術計畫」作品一部分。

中國新聞周刊記者4日致電清華大學美術學院院務辦公室了解相關情況，對方建議聯繫該院對外宣傳部門，並提供了相關電話，但截至發稿前，多次撥打該電話都未能接通。

在「漢武雄風」雕塑前，設有石碑介紹，註明其為「2020中國·甘肅瓜州荒野藝術計畫」項目，作者為張萬興。

介紹稱，「漢武雄風」是青年雕塑家張萬興以絲路文明為背景創作的大型戶外雕塑，以紅砂岩為主要材質，運用數字技術建模，分塊進行3D雕刻，最後逐塊雕砌成型。雕塑總高15米，主體部分展現漢武帝的理想形象，旨在通過塑造其光輝形象，將歷史人物與地域文化、特定事件相聯結，風格遠承漢唐雄偉氣韻，與蒼茫戈壁相呼應，並與當代精神相契合。

據公開信息，張萬興生於長春，畢業於中國魯迅美術學院雕塑專業，後赴美國舊金山 藝術學院任教，曾任雕塑系主任。「漢武雄風」通過清華美院「荒野藝術計畫」落地。

旅行博主朱據（化名）表示，自己在社媒上看到其他博主拍攝的雕塑照片，專程前往打卡。他認為「漢武雄風」很酷，在美學上沒有問題。他說，在蒼涼戈壁中突現天馬行空風格的雕塑，本身就很有藝術吸引力，若是傳統風格雕塑，他可能不會特意前去。