湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬

陳欣妍在八達嶺長城朗誦「清平樂·六盤山」，引發共鳴。(取材自北京日報)

2026年元旦前夕，一段拍攝於北京八達嶺長城的朗誦影片在網路迅速走紅。畫面中，一名年輕女孩站在長城之上，熱淚盈眶地朗誦毛澤東詞作「清平樂·六盤山」，過程中多次哽咽。影片上線後引發共鳴，截至1月2日11時，累計獲讚超過383萬次。

北京日報報導，影片主角是19歲的陳欣妍，湖南第一師範學院體育教育專業大四學生。她表示，「不到長城非好漢」一直是自己心中的嚮往，因此在元旦前獨自從湖南啟程，跨越約1700公里來到北京，首次登上八達嶺長城。

陳欣妍回憶，從京張高鐵 八達嶺長城站下車後，她一路興奮走向登城口，真正踏上長城的那一刻，眼前的雄偉景象讓她深受震撼。「站在民族的脊梁上，我突然覺得自己很渺小。」她說。

當行至北八樓「好漢坡」時，陳欣妍決定以朗誦「清平樂·六盤山」為這趟長城之行留下紀念。第一次錄製因情緒過於激動未能完成；第二次剛開口說出「天高」二字，便再次哽咽。朗誦到「不到長城非好漢」時，一名路過的男遊客自發接誦「屈指行程二萬」，這突如其來的呼應，讓她在感動中強忍淚水，最終完成拍攝。

影片發布後迅速引爆網路，網友留言熱烈，有人寫道「詩裡的山河太遼闊，一時裝不下年輕的身體」，也有人形容路人的接誦「像隔空而來的溫暖擁抱」。這些回饋讓陳欣妍始料未及。她坦言，看到龐大的點讚數「真的被嚇了一跳」，也深深感謝大家的鼓勵，未來會更加踏實走好人生每一步，讓長城精神成為前行力量。