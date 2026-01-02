飛機發生意外恐成凶器…海航空姐長髮簪惹議 有人認美觀無妨

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
海航空姐統一戴長髮簪引安全討論，有人認為美觀無妨，有人認為危險，建議航司取消裝飾要求。（取材自極目新聞）
有網友近日在社交平台曬出海南航空空姐頭戴髮簪的照片，並配文：「看這個簪子又尖又長，有點害怕。」帖子一出，引發網友熱議。有人覺得這位網友多慮了，也有人擔心突發意外時，髮簪會傷到乘務員或旅客。

極目新聞報導，有關空姐戴髮簪的安全爭議，時有發生。有人發文稱，自己雖然理解航司想表現傳統古典美，但忍不住思考，髮簪在萬米高空真的安全嗎？飛機顛簸或逃生時，髮簪會不會變成「暗器」？還有人公開發表意見，建議海航取消用簪子裝飾的要求，並表示：「我覺得髮飾的美觀與安全是能實現兼顧的，如果不能，那也應該優先確保安全。」

不過，也有網友現身說法，稱海航的髮簪很好看，看起來並不尖銳。更有調侃：「真沒事，上次用它開快遞，都折了。」

海南航空客服回應指，髮簪是裝飾品，沒有尖銳部分，具體材質不便透露；作為自古沿用的一種傳統髮飾，其本身沒有安全方面的隱患，航空公司也始終是以安全為主的。

據了解，海航和其集團旗下多家航司的乘務員統一佩戴髮簪，銀色的髮簪與制服元素相呼應，展現出東方審美精髓和國風美學韻味。早在2018年的一篇海航官方推文中，就曾展示過老款髮簪，可見「插髮簪上崗」並非新創意，而是海航沿用多年的服務形象。

至於旅客能否佩戴髮簪登機？機場工作人員表示，若普通髮簪不尖銳、長度適中可以隨身登機，要以安檢現場為準，未通過安檢則需要辦理托運。

