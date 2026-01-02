破防了？羅永浩與豆包吵架上熱搜：能吵出心流來

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
羅永浩在年度科技創新分享大會與豆包吵架上了熱搜。（取材自觀察者網）
去年12月30日晚，在上海舉辦的「羅永浩的十字路口」年度科技創新分享大會上，錘子科技創始人羅永浩與字節跳動開發的AI對話模型「豆包」，進行一場即興「吵架」，圍繞「錘子手機是否做得好」展開正反交鋒。隨後「羅永浩和AI吵破防了」等話題登上微博熱搜。

據觀察者網報導，辯論中，羅永浩以正方身分為錘子手機辯護，豆包則扮演反方，指出產品問題。羅永浩表示，儘管錘子科技最終在市場競爭中失敗、品牌退出，但其在人機交互上的創新在當時屬於行業領先，多項設計後來被其他手機廠商借鑑，且原版體驗遠勝於後續模仿者，「不能因為商業挫折，就否定產品本身的閃光點」。

豆包則回應稱，錘子手機在硬體品控方面問題突出，用戶反饋中續航不足、發熱嚴重等情況占比不低；同時系統生態不成熟，第三方應用適配滯後。對於當年高調推出的TNT工作站，豆包認為其定價偏高、實際體驗未達預期，屬於「華而不實」的設計，「你要覺得這樣算好，那標準是不是太低了，OK？」

當羅永浩質疑豆包是否真正使用過相關產品時，豆包表示其觀點來自大量評測資料，並在追問下提及「早期的Zealer」，瞬間引爆現場笑聲，也喚起不少科技圈的集體回憶。羅永浩隨即情緒激動打斷反問，「那Zealer得多客觀啊」，豆包則跳過爭議，稱除Zealer外，還有其他用戶評測作為參考。

Zealer為王自如創立的科技評測機構。2014年8月1日，王自如在評測中肯定錘子手機T1在設計、工藝與系統交互上的創新，同時也指出包括可拆卸後蓋、排線易受靜電影響、感測器結構可靠性不足等問題。評測發布後，Zealer網站出現大量新帳號，錘子T1外觀評分被大量打低，小米MI3W評分則被推高，引發外界質疑。

羅永浩當時認為該評測不專業且存在偏見，甚至懷疑有幕後操縱，嚴重損害錘子手機聲譽，最終於2014年8月27日與王自如在優酷進行公開辯論，吸引逾200萬人線上觀看。這場「約戰」雖讓羅永浩在輿論占據上風，但也放大錘子手機的品控爭議，並成為其長期難以擺脫的標籤。

另一邊，王自如與Zealer雖公開道歉，卻同樣背負爭議，評測定位與業務方向逐漸轉變。王自如後來將重心轉向手機維修等業務，並於2020年離開Zealer，加入格力。

近十年後，豆包的這句「早期的Zealer」，充分說明那場「雙輸」的論戰，已烙在科技圈的集體記憶中；難怪羅永浩會在和豆包吵架前就表示，「我現在跟它吵架，能吵出心流來。」

