「湘超奪冠每人送一輛車 」車行女老闆跑了？ 被曝退網

永州隊問鼎湘超冠軍。(視頻截圖)

曾豪言永州隊問鼎湘超冠軍就給球員送車的車行女老闆唐蕾，不僅暫時未兌現承諾，她更是為了避免被指責，悄然清空自己社媒帳號的所有動態視頻，疑似退網。

大皖新聞報導，距離湘超永州隊奪冠已經過去四天時間，此前承諾「永州隊奪冠就送每人一台車」的永州新蘭天集團董事長唐蕾卻始終隱身。唐蕾個人帳號號已於12月30日清空所有視頻，不少網民質疑，「是不是不打算送了？「這是準備賴帳嗎？」

此前，唐蕾曾表示，如果永州隊最終奪冠，將給每位球員獎勵一台汽車。不管是零跑、日產或者標致雪鐵龍，任由球員選擇。而四天前的湖南省足球聯賽決賽（湘超），常規賽僅排名第五位的永州隊，最終真的1-0擊敗常德隊，淘汰賽連過三關逆襲，奪得湘超冠軍。

唐蕾在其個人帳號也先後兩次表示會履行送車承諾。先前有網民曾質疑唐蕾「送的是電瓶車」，唐蕾還公開回應稱：「說實話，我格局有那麼小嗎？」

不少球迷也在期待唐蕾兌現承諾時，她卻遲遲沒有回應。賽後在慶功宴會上，永州隊主帥黃楚儒打趣道，如果事先想到了最終會奪冠，那送車的小姐姐之前就不會被他忽悠住了。

對於唐蕾食言的行為，永州小球員高響也十分無奈甚至氣憤，一位永州隊球員在直播中吐槽道：「現在我們真拿冠軍，她就說不送。這不就是認為我們進不了決賽、拿不了冠軍嗎？所以我個人覺得，她這樣做不是很厚道。」

據報導，永州隊工作人員孫教練表示，唐蕾所在的永州新蘭天集團是永州隊的贊助商，「最開始的時候贊助了我們10萬元，那時候還完全沒有流量，我們永州隊打心裡還是感激她的。」

孫教練透露，8月份唐蕾所說的「奪冠即送車」其實是開玩笑，「當時只是想做個宣傳，這個我們永州隊都知道是個玩笑，但後面她自己在個人帳號上說會送車，這個就跟我們沒有關係了。」

孫教練說，唐蕾賽前發布的送車視頻對永州隊的隊員們起到了激勵的作用，「但現在奪冠了發現她不送了，多少會有一點想法。」目前球隊也和唐蕾聯繫過，希望幫她解決這個問題，但沒有取得進展。「這幾天球隊也在奪冠巡遊，也沒有時間坐下來認真討論這個事情。」