南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館

南京博物院爆出盜賣文物的消息後，近期傳出中國有30餘家博物館公告閉館或暫停開放，引發外界揣測。（新華社）

南京博物院日前驚爆盜賣館藏文物的消息後，近日傳出中國多地博物館接連公告暫停開放，引發外界揣測。據不完全統計，截至本月25日，已有超過30家博物館以升級改造等理由，宣布閉館或暫停開放。因閉館期間涵蓋即將到來的元旦假期，預期將對「假日消費」造成衝擊。

綜合中國經營報、澎湃新聞報導，宣布閉館或暫停開放的博物館包括：四川成都金沙遺址博物館、陝西歷史博物館、江蘇南京古生物博物館、山西太原市天龍山石窟博物館、山西太原崛圍山博物館、重慶市涪陵區博物館、上海博物館、保利藝術博物館、福建寧德福鼎市博物館、河北邯鄲市雞澤縣博物館、浙江寧波象山縣博物館、福建南平市浦城縣博物館、浙江麗水龍泉青瓷博物館。閉館公告發布時間自10月中旬起到12月不一。

其中四川成都金沙遺址博物館11月7日公告，其「閉館」時間長達一年五個月。告提及的暫停對外開放的原因是「開展綜合提升」。

重慶市涪陵區博物館消息顯示，為推進館藏珍貴文物預防性保護項目順利實施，確保各展廳內規範有序施工，擬自2025年12月16日至2026年1月31日暫停對外開放，恢復開放時間另行通知；也有不少博物館僅宣布「臨時閉館」，但並未公布具體閉館時長。如連雲港市民俗博物館、瑞昌市博物館、龍泉青瓷博物館等目前都已閉館，但恢復開館時間都將「另行通知」。

有博物館是部分區域不開放。如陝西歷史博物館本館於2025年11月3日起暫時關閉，恢復開放時間將另行公告。但秦漢廳正常開放。

報導引述業內觀點認為，博物館是「假日經濟」的一部分，在重大節假日前後閉館，客觀上對假日經濟有一定影響。也有觀點指出，地方政府在假日經濟的總體統籌上，還有待提高。博物館應該錯開節假日，去安排施工、修繕等工作。

對於多地博物館不約而同集中公告閉館，也引起中國網友聯想是否在南京博物院傳出盜賣文物風波後，官方監管收緊，地方藉閉館以便「意外」銷毀關鍵證據。網友質疑，「設備檢修」為什麼恰好就在文物普查節點時啟動？號稱「展陳更新」，偏選在年末客流高峰，且閉館公告既無具體工期，亦無驗收標準？