我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box將關72家分店

一度被判死刑 他首談12年中國關押經歷 暴瘦100磅只因...

搶救生育率 湖北1縣生二胎以上享住房補助「以面積計算」

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有中國網友曬出「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」、「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。（取材自第一財經日報）
搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有中國網友曬出「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」、「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。（取材自第一財經日報）

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有中國網友曬出一張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，和一張「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。竹山縣衛生健康局工作人員表示，當地的確有該政策，具體是二孩獎補25平方公尺、三孩獎補50平方公尺，兩項還可疊加使用，具體要求以官方文件為準。

第一財經日報報導，早在2024年，竹山縣政府官網就發布「購房補貼、生育獎補…黃金十條助力竹山城鎮化發展！」的文件，其中在鼓勵生育措施一項中提到，2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩、三孩家庭，從發文之日（2023年11月9日）起至2024年12月31日期間，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方公尺，生育三孩購房獎補50平方公尺，可疊加計算。

今年3月，竹山縣政府官網又發布一則關於印發「竹山縣以縣城為重要載體就地城鎮化2025年政策措施」的通知。其中生育二孩、三孩家庭獎補措施一項指出，自2021年6月1日起至2025年12月31日，夫妻一方屬竹山戶籍且生育二孩、三孩家庭，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方公尺，生育三孩購房獎補50平方公尺，可疊加計算。

已有當地多名網友在社交平台發布影片和紅本，稱享受到政策福利。其中，2024年4月，一位當地居民在社交平台曬出的「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」上寫有「50平方公尺」字樣，在憑證內的政策須知中提到，該政策享受物件要求夫妻一方屬於竹山戶籍，該子女戶籍登記在竹山縣。

2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩及以上的家庭，在竹山縣城、寶豐鎮指定區域樓盤購買商品住房，憑新生兒落戶竹山證明，生育二孩家庭每戶享受25平方公尺獎補，生育三孩家庭每戶享受50平方公尺獎補，可疊加計算享受最高75平方公尺獎補。

界面新聞報導，根據2024年國民經濟和社會發展統計公報，東部和南方依然是人口流入高地，但吸引力正逐漸放緩；中部出現明顯的人口收縮，尤其是出生率跌落，加劇人口負增長；西部部分省份人口有所增長，但整體難以扭轉格局；而東北三省的人口流失依然持續，出生人口增長乏力。

此外，從更長的周期觀察，中國生育率下滑帶來的負增長趨勢依然持續，高出生率地區多集中在西部人口基數小的省份；傳統人口大省如山東、河南、廣東，出生率仍在整體下降。

河南 十堰

上一則

雙城論壇直擊上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

延伸閱讀

敘利亞清真寺主麻日聚禮驚爆 至少8死18傷

敘利亞清真寺主麻日聚禮驚爆 至少8死18傷
北京再放寬購房政策 放寬非京籍購房條件、調整信貸政策

北京再放寬購房政策 放寬非京籍購房條件、調整信貸政策
人口10年增6成 長島市為皇后區成長熱點

人口10年增6成 長島市為皇后區成長熱點
研究：購房夢碎後工作動力降 轉向買奢侈品、高風險投資

研究：購房夢碎後工作動力降 轉向買奢侈品、高風險投資

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則