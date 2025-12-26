我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案上州落網

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

「小紅書」被告了 雲南古城旅拍業者不滿「避雷帖」：損失百萬

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客在麗江古城內遊玩。（新華社）
遊客在麗江古城內遊玩。（新華社）

因不滿小紅書平台上的「避雷帖」、「曝光帖」，中國雲南麗江市古城區文化和旅遊局日前發公開函給小紅書，指平台上的「不實避雷帖」，導致旅拍業者遭退訂金額已逾100萬元（人民幣，下同，約14.4萬美元），間接經濟損失逾500萬元。麗江市古城區旅拍行業協會監事長于濤表示，協會已正式拒絕與小紅書平台繼續協商，已委託律師籌備集體公益訴訟，正蒐集相關證據。

據觀察者網25日報導，麗江市古城區文化和旅遊局在函件稱，小紅書在履行平台資訊監測、管理方面的主體責任和稽核義務不到位，導致大量消費者為達成超出合理範圍的訴求，在企業無過錯責任的情況下，利用平台發布不實「避雷帖」、「曝光帖」，威脅企業退款退訂。企業針對此類不實申訴，往往難以得到有效處理，商譽遭損。

于濤指，有消費者在企業已盡到合約義務、且並無過錯責任情況下，仍在小紅書發布不實「避雷帖」、「曝光帖」以施壓企業要求退款甚至額外補償，「很多企業選擇花錢免災。」

于濤稱，在旅拍行業，標準做法是「拍一套、看一套」，若消費者對妝容、拍攝效果即時提出異議，會立即安排更換化妝師或重拍，並取得消費者簽名同意。結果有消費者對已經確認過的產品，回去之後覺得不滿意，甚至有的是因為離婚了，就發布避雷帖「要挾企業退款」，「但企業拿著消費者滿意、確認的親筆簽字去小紅書投訴，卻申訴維權不了。」

小紅書人工客服則回應，若網友發布的筆記侵犯到商家合法權利，商家可以對筆記進行舉報、提供舉報證據，平台有工作人員進行稽核。

于濤也表示，協會核心訴求包括三方面：要求小紅書平台就監管缺位公開道歉；及時履行內容稽核義務，刪除、封禁發布不實「避雷帖」帳號；與企業高層建立直接對接的溝通與處理機制。

上海財經大學數字經濟研究院副院長崔麗麗分析，小紅書畢竟不是消費撮合或者評價、投訴類的平台，沒有辦法去一個個稽核真實性，「因為畢竟是主觀感受」，但她建議平台在涉及消費、交易內容的文章相關位置，可加入標註如「內容為使用者基於主觀感受提供，請審慎判斷」等字樣。

小紅書

上一則

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

延伸閱讀

戴克高地聖誕燈光秀 華人冒寒風拍照打卡稱不虛此行

戴克高地聖誕燈光秀 華人冒寒風拍照打卡稱不虛此行
雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯

雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯
澳洲禁16歲以下10款社媒 Lemon8、小紅書…下載量魔幻成長

澳洲禁16歲以下10款社媒 Lemon8、小紅書…下載量魔幻成長
小紅書讓民進黨怕了？國台辦前發言人：戳破抗中保台「資訊繭房」

小紅書讓民進黨怕了？國台辦前發言人：戳破抗中保台「資訊繭房」

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？