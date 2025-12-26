「小紅書」被告了 雲南古城旅拍業者不滿「避雷帖」：損失百萬

遊客在麗江古城內遊玩。（新華社）

因不滿小紅書 平台上的「避雷帖」、「曝光帖」，中國雲南麗江市古城區文化和旅遊局日前發公開函給小紅書，指平台上的「不實避雷帖」，導致旅拍業者遭退訂金額已逾100萬元（人民幣，下同，約14.4萬美元），間接經濟損失逾500萬元。麗江市古城區旅拍行業協會監事長于濤表示，協會已正式拒絕與小紅書平台繼續協商，已委託律師籌備集體公益訴訟，正蒐集相關證據。

據觀察者網25日報導，麗江市古城區文化和旅遊局在函件稱，小紅書在履行平台資訊監測、管理方面的主體責任和稽核義務不到位，導致大量消費者為達成超出合理範圍的訴求，在企業無過錯責任的情況下，利用平台發布不實「避雷帖」、「曝光帖」，威脅企業退款退訂。企業針對此類不實申訴，往往難以得到有效處理，商譽遭損。

于濤指，有消費者在企業已盡到合約義務、且並無過錯責任情況下，仍在小紅書發布不實「避雷帖」、「曝光帖」以施壓企業要求退款甚至額外補償，「很多企業選擇花錢免災。」

于濤稱，在旅拍行業，標準做法是「拍一套、看一套」，若消費者對妝容、拍攝效果即時提出異議，會立即安排更換化妝師或重拍，並取得消費者簽名同意。結果有消費者對已經確認過的產品，回去之後覺得不滿意，甚至有的是因為離婚了，就發布避雷帖「要挾企業退款」，「但企業拿著消費者滿意、確認的親筆簽字去小紅書投訴，卻申訴維權不了。」

小紅書人工客服則回應，若網友發布的筆記侵犯到商家合法權利，商家可以對筆記進行舉報、提供舉報證據，平台有工作人員進行稽核。

于濤也表示，協會核心訴求包括三方面：要求小紅書平台就監管缺位公開道歉；及時履行內容稽核義務，刪除、封禁發布不實「避雷帖」帳號；與企業高層建立直接對接的溝通與處理機制。

上海財經大學數字經濟研究院副院長崔麗麗分析，小紅書畢竟不是消費撮合或者評價、投訴類的平台，沒有辦法去一個個稽核真實性，「因為畢竟是主觀感受」，但她建議平台在涉及消費、交易內容的文章相關位置，可加入標註如「內容為使用者基於主觀感受提供，請審慎判斷」等字樣。