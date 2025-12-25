四川景區月薪5萬招「腹肌陪滑官」 身高185、會公主抱

九皇山景區招收腹肌陪滑官宣傳圖。（取材自封面新聞）

四川綿陽九皇山景區近日一則「急招185+帥哥腹肌陪滑官，月薪5萬(人民幣，下同)起跳」的招聘信息，在社交平台迅速走紅。不少網友調侃「第一次見這麼直白的招聘」，也有人自嘲「既沒有185也沒有腹肌」。

封面新聞報導，九皇山景區相關負責人表示，此次招聘屬於景區雪季特色NPC招募，共吸引25人報名，計畫錄取4至6人，目前已有2人確定入職，另有2至4人正在協調檔期，競爭較為激烈。

在選拔標準上，景區方面稱並非僅看外形。相關負責人介紹，考核涵蓋才藝展示、NPC互動經驗、身材顏值、體能及微笑服務等多個維度；還得適應嚴寒戶外工作，又善於與遊客互動、提供情緒價值的復合型人員。

針對網友最關心的薪資問題，景區明確回應，5萬元月薪並非噱頭，但也不是統一標準。目前NPC整體薪酬區間在3萬至5萬元之間，具體金額根據演員個人條件、角色設定、體能狀況等因素綜合確定。

高薪背後是高強度與高要求：演員需在極寒天氣下展示腹肌、胸肌，完成「公主抱」、「滴滴代滑」及舞蹈表演等，對耐寒性、體力均有高標準。