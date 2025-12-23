我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

不願無效付出 調查：中國近8成職場人因「內捲」跳槽

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項調查顯示，中國78%的職場人會因內捲跳槽。圖為10月底山西太原一場徵才大會，求職者爭相以手機掃碼獲取企業招聘訊息。（中新社）
一項調查顯示，中國78%的職場人會因內捲跳槽。圖為10月底山西太原一場徵才大會，求職者爭相以手機掃碼獲取企業招聘訊息。（中新社）

中國內捲式（過度競爭）競爭覆蓋多個產業，也影響到人力市場。最新報告顯示，中國78%職場人會因內捲跳槽，職場人對健康工作環境與生活平衡的訴求，也推動企業人力資源管理的轉變，中國8.4%公司已推行「強行下班」制度。

《第一財經》報導，招募網站「智聯招聘」近日發《2025雇傭關係趨勢報告》顯示，近八成職場人坦言，若長期處於過度內捲的環境中，會萌生離職念頭，其中31.5%表示「更傾向於尋找工作節奏更健康的企業」。職場人也會採用「策略性摸魚」、下班後開啟消息免打擾，拒絕「表演式」工作等行為來反內捲。

大疆、海爾、美的等中國企業今年以來相繼推出反內捲措施，像是下班時間到會強制下班、抵制無效加班、嚴禁非必要會議。報告顯示，這些變化表明企業開始調整考核和激勵機制，從傳統的考勤制轉向價值制，要聚焦於員工的實際貢獻和成果品質，而非工作時長。

調查數據顯示，中國8.4%公司已正式推行「強行下班」制度，50.8%企業秉持「不強制也不鼓勵加班」的中性態度，另有40.8%的企業仍保留提倡加班的文化導向。

對於求職者來說，54.5%職場人將「優化薪酬激勵機制」列為首選，職場人期待通過合理的薪酬設計與明確的價值認可，打破「多勞未必多得」的無效付出。

上一則

解放軍10月大清洗後 習近平晉升2上將 皆空軍出身

下一則

遭美國限制進口 大疆：將評估可行路徑以維護權益

延伸閱讀

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽
曾被視為巴菲特接班人選之一 庫姆斯跳槽摩根大通

曾被視為巴菲特接班人選之一 庫姆斯跳槽摩根大通
波克夏痛失大將 昔巴菲特接班人庫姆斯將跳槽摩根大通

波克夏痛失大將 昔巴菲特接班人庫姆斯將跳槽摩根大通
迪士尼粉絲 將創搭飛車1.5萬次紀錄

迪士尼粉絲 將創搭飛車1.5萬次紀錄

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者