6旬男「頭頸分離」 廣州醫院動員8科專家 奇蹟出現了

中國新聞組／北京23日電
箭頭所指部位為寰枕關節脫位。（取材自南都N視頻）
「頭頸分離」！60多歲黃伯（化名）因意外導致寰枕關節完全脫位，頭顱與頸椎連接幾乎喪失，伴隨延髓與高位頸脊髓損傷，呼吸微弱陷入昏迷。廣州醫科大學附屬第二醫院集結神經外科、脊柱外科等8個科室的專家會診，以毫米級的手術精細操作將寰椎和枕骨間構建堅固的橋梁，將「斷頭」的患者從鬼門關前搶救回來。

南都N視頻報導，患者黃伯（化名）被家人送到廣州醫科大學附屬第二醫院時，生命體徵已岌岌可危。影像檢查結果清晰地顯示：連接頭顱與第一頸椎（寰椎）的關節完全脫位，同時伴有顱內出血。

骨外科主任兼脊柱外科主任江曉兵教授指出，寰枕關節脫位是一種極高能量的損傷，常見於車禍、高處墜落等。其最危險之處在於直接威脅延髓生命中樞。許多患者在事故現場或轉運途中即已死亡。

江曉兵分析，任何縱向的牽引力，都可能導致本已受擠壓的延髓發生更嚴重的剪切或牽拉傷，結果可能就是心跳呼吸的瞬間停止。因此，團隊決定放棄牽引，採用臨時外固定穩定，並盡快準備手術復位。

報導指出，江曉兵主任帶領廣醫二院頸椎醫療組在麻醉科、手術室的精密配合下，為患者進行了寰枕關節復位固定手術。

這場手術堪稱「毫米級」的精細操作：江曉兵與頸椎醫療組組長任輝在術中精確引導，將完全脫位的寰枕關節小心翼翼地復位回正常的解剖位置，為被壓迫的延髓和脊髓「鬆綁」。復位後，採用先進的釘棒內固定系統，在寰椎和枕骨之間構建起一座堅固的橋梁，永久性地重建了頭顱與脊柱的穩定性，杜絕了再次脫位的風險。

術後，在ICU、神經外科、康復科等多學科團隊的日夜監護和治療下，昏迷多日的黃伯甦醒，從ICU轉回了普通病房。他從毫無知覺，到肌肉開始跳動，再到能夠抬起手臂。他的女兒哽咽著說，感謝醫生護士們硬是從死神手裡把爸爸搶了回來，「給了他第二次生命」。

術後的複查X光片，寰枕關節已復位。（取材自南都N視頻）
