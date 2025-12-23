湛海高鐵 力爭「十五五」期間建成、投入運營

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
廣州至湛江高鐵22日通車，另一條備受矚目的高鐵是跨越瓊州海峽湛江至海口的高鐵。海南鐵路有限公司總工程師羅志權日前表示，湛（江）海（口）高鐵力爭在「十五五」（2026-2030）期間建成並投入運營。

中新社報導，湛海高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網組成部分，湛海高鐵起自廣東省湛江市，經雷州市、徐聞縣，通過輪渡跨越瓊州海峽至海南省海口市。羅志權日前在一場說明會上表示，湛海高鐵線路串聯瓊粵兩省關鍵節點區域，不僅填補海南自貿港與內地高鐵直連的空白，更構建起瓊州海峽的高效交通閉環，強化區域交通互聯互通。 　　

湛海高鐵陸上部分新建正線長128公里，瓊州海峽段高鐵過海採用輪渡方案，輪渡部分新建徐聞南站和海口北站及相關港口工程，項目整體建設工期4年。湛江市政府此前發布的信息顯示，根據可研報告推薦方案，湛海高鐵項目陸上正線擬按每小時350公里標準建設。 　

羅志權表示，湛海高鐵建成後，將實現海南環島高鐵與全國高鐵網絡的無縫銜接、高效聯動，推動海南自貿港向區域重要交通樞紐跨越升級，並深度串聯海南自貿港與粵港澳大灣區

根據近日發布的「海南省委關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，海南將推進湛海高鐵加快建設，加強同粵港澳大灣區聯動發展。

