宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

記者林宸誼／綜合報導
王力宏和機器人共舞。(圖／西東音樂提供)
王力宏和機器人共舞。(圖／西東音樂提供)

六台宇樹科技的人形機器人，19日登台王力宏演唱會伴舞，並完成「側空翻」的畫面，意外驚動全球首富、特斯拉執行長馬斯克馬斯克。馬斯克20日親自在X平台(前身為推特Twitter)發文，以Impressive（感人的）公開稱讚王力宏成都演唱會，瞬間引爆華語娛樂圈與科技圈熱烈討論，相關畫面也在網路上迅速瘋傳。

來源：udn

第一財經日報報導，不少網友紛紛跟帖稱中國機器人進步太快，幾個月前在春晚舞台上還像是剛學會走路的小孩，如今已經成為了專業的舞者。

王力宏演唱會一共動用了六台宇樹機器人伴舞，機器人與王力宏及人類伴舞團隊動作完全一致，包括手臂揮舞、腿部踢踏、轉身跳躍等複雜動作，精準複刻編舞，表演尾聲，同步完成韋伯斯特空翻，動作穩定流暢。

有消息稱此次合作籌備三個多月，使用的人形機器人是其最新迭代產品，擁有超過17個自由度，支持動態平衡控制，回應速度快，適合舞台表演場景。

馬斯克轉發帖子。（取材自X平台）
馬斯克轉發帖子。（取材自X平台）

宇樹機器人CEO王興興在黑龍江舉辦的世界旅遊經濟論壇上說：「當下是AI和智慧型機器人新時代的開始，同樣是文旅新紀元的開始，機器人可以做各個文化場景。」

宇樹機器人在央視春晚亮相後，成為文旅行業的科技爆點。人形機器人也借著文旅產業的東風，經歷從「酷炫概念」到「賺錢機器」的商業化變遷。

目前在全球範圍，除了特斯拉正在開發人形機器人擎天柱之外，迪士尼也正在進入機器人賽道。王興興表示，迪士尼的機器人值得關注，他們有好幾款機器人，主要用來做演繹的，其中部分機器人使用的電機也是宇樹科技提供的。

（不上網）6台宇樹科技的人形機器人，19日登台王力宏演唱會伴舞，並完成「側空翻」...
（不上網）6台宇樹科技的人形機器人，19日登台王力宏演唱會伴舞,並完成「側空翻」的畫面,意外驚動全球首富、特斯拉執行長馬斯克馬斯克。（視頻截圖）

王興興表示，智慧型機器人對目前文化行業或者文旅行業的發展產生了很大的影響。未來人形機器人的文藝表演或者各種活動還是會非常多，包括在海外的演出，今年可能只是個起點。

但他認為，目前「機器人的ChatGPT時刻」還差一個臨界點。在王興興看來，未來機器人真正的ChatGPT時刻，是在陌生場景中，根據語音或者文字指令，能夠實現80%的任務完成的成功率，屆時人形機器人可以真正大規模鋪量應用，並在全球實現質的飛躍。他預計，這一目標兩年左右有望接近。

智慧科技正在重塑全球商業文旅經濟。根據世界旅遊及旅行理事會（WTTC）的預測，今年全球旅遊業總產值將達到11.7兆美元(約82.3兆人民幣)，增長率為6.7%。該機構還稱，中國預計到2031年超越美國，成為全球最大的旅遊業經濟體。

WTTC暫代總裁格瓦拉（Gloria Guevara）表示，中國旅遊市場的增速已經高達15.8%，全球增速的超過兩倍，中國正嘗試的新技術，在全球產生影響，無論是人工智慧或是人形機器人。

