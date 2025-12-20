摩爾線程發布「華山、廬山」晶片 產品明年亮相

摩爾線程20日舉行MUSA開發者大會，發布全新「花港」架構以及MUSA 5.0全棧軟體升級，並發布「華山」和「廬山」兩款晶片。（取材自IT之家）

中國半導體公司「摩爾線程」20日舉行MUSA開發者大會，發布全新 「花港」架構以及MUSA 5.0全棧軟體升級，並發布「華山」和「廬山」兩款晶片，分別主打AI 推理訓練一體、高性能圖形渲染場景，以及「長江」智慧系統單晶片（SoC）。

同時，摩爾線程還針對個人開發者，推出14吋MTT AIBOOK筆記型電腦，目前已在京東開放預售32GB記憶體1TB 固態硬碟版本，售價為人民幣9999元（約1430.7美元），將於2026年1月10日開售。

IT之家報導，「華山」是花港架構的第一款晶片，主打AI訓推一體、超智融合，在浮點算力、訪存頻寬、訪存容量、高速互聯頻寬方面均有提升，內置新一代非同步程式設計技術，內置非同步程式設計模型，具備高效線程同步、線程束特化等特性。

具體來說，「華山」晶片具備新一代張量計算引擎，擁有TF32/FP16/INT8等全精度浮點矩陣乘加（MMA），可大幅度提升FP6/FP4的張量運算性能，新增TCE-PAIR模式，增強內部數據重用，還配備MTFP8/6/4混合低精度計算技術，相容MXFP和NVFP。

「華山」晶片還可應用於超十萬卡級AI工廠，搭載新一代Scale-up系統，相容MTLink 4.0和多種乙太協定，適配多種Scale-up switch，支持SHARP，片間互聯速率可達1314 GB/s。

而「廬山」則是花港架構的第二款晶片，主打高性能圖形渲染場景，得益於花港架構的新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，內置第一代AI生成式渲染架構（AGR）、第二代光追硬體加速引擎，完美支持DirectX 12 Ultimate。

值得注意的是，「廬山」晶片還擁有AI計算加速引擎，可與幾何／網格著色器、圖元著色器、光追材質著色器等進行互聯，配備UNITE渲染架構，可優化任務分配、平衡和同步。

值得注意的是，花港架構還配備全新設計的光線追蹤硬體加速引擎，支援硬體加速光線全場景遍歷求交，相比最早的春曉架構性能提升50倍。