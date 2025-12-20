我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

中國2025年國內字「韌」 國內詞「深度求索」點亮AI進展

記者廖士鋒／北京20日電
中國2025年度字詞揭曉，年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索（DeepSeek）」。(取材自中國日報)
中國官方舉辦的2025年度字詞活動，結果19日在北京揭曉，經專家評議，最後確定2025年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索」（DeepSeek），年度「國際字」為「稅」，年度「國際詞」為「地緣政治」。

新華社報導，由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2025」活動，12月19日在北京揭曉2025「年度字詞」。

消息指，經網友推薦、語料庫大資料提取和專家評議，2025年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索」（DeepSeek）。年度「國際字」為「稅」，年度「國際詞」為「地緣政治」。

澎湃新聞先前披露，前五位年度「國內候選字」為「韌」、「創」、「融」、「智」、「通」，前五位年度「國內候選詞」為「十五五」、「深度求索（DeepSeek）」、「九三閱兵」、「蘇超」、「具身智慧」；前五位年度「國際候選字」為「稅」、「搶」、「界」、「談」、「硬」，前五位年度「國際候選詞」為「地緣政治」、「無人機」、「稀土」、「草台班子」、「關稅」。

今年是「漢語盤點」活動舉辦的第20年，活動鼓勵民眾用語言記錄生活，描述中國視野下的社會變遷。「年度字詞」先由公眾推薦，經由專家評議選出前五名，再透過網路投票選出。

「韌」與「深度求索」為什麼成為年度字詞？根據主辦方解釋，「韌」字核心要義在於堅韌不拔、意志堅定、頑強不屈，是面對困難時百折不撓的精神底色與行動力量。「漢語盤點2025」活動主辦方釋義稱，在一個政治、經濟、技術等不確定因素交織的時代，「韌」不僅是增長性，更是抗壓性、應變性、回彈性。

至於「深度求索」則點亮AI的進展，專家指出，它是AI時代中國構築自主生產力的重要標識，深度求索公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智慧領域的崛起。

公開資料顯示，去年12月「漢語盤點2024」揭曉，「智」、「新質生產力」、「變」、「人工智慧（AI）」分別當選年度「國內字」、「國內詞」、「國際字」、「國際詞」。

5小時160元起…中拯救「戀愛腦」 電商罵醒服務月收破萬

迴旋鏢機票火出圈 天津飛北京600多元 中轉30小時可遊成都

