貴州00後腦癱女做美妝博主 3年靠拍片幫家中還債40多萬

中國新聞組／北京19日電
腦癱患者林小糍粑靠著自學化妝，成為80萬粉絲的美妝網紅，更替家庭償還40多萬人民幣債務。（取自林小糍粑抖音）
貴州畢節一名00後腦癱女孩「小糍粑」，因家庭變故，父親將房子抵押，母親外出打工八年，她為了減輕家庭負擔，選擇成為美妝博主，三年來通過拍攝短影片，幫家中還帳40多萬元（人民幣，下同），相關話題登上微博熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2000年，林玲出生在貴州畢節的一戶農村家庭中。一出生，她就被檢查出患有新生兒黃疸。「聽老人們說，我出生時就是有點黃，但是可能因為醫學知識的欠缺，大家都覺得這是正常的。」林玲說，在一歲多時，她被診斷患有腦癱，有人告訴她腦癱是天生的，後來通過查詢資料，林玲確認，自己的腦癱就是由新生兒黃疸誘發。

00後腦癱女孩「小糍粑」。（取材自天眼新聞）
「新生兒黃疸分為生理性黃疸和病理性黃疸，生理性黃疸不需要治療，但病理性黃疸必須進行及時治療，否則有可能出現腦癱。」林玲說，從小患有腦癱，這無疑給她的身體和心理上了雙重枷鎖，因為溝通吃力，她從小就很自卑，不敢一個人出門。

林玲說，當時家中條件雖不好，但父母還是全力地為她治療，曾帶她多次前往北京就醫，但都沒有治好。

林玲的化妝視頻一經發布就受到了網友們的喜愛。（取材自天眼新聞）
為了減輕家裡負擔，無法外出工作的林玲2017年註冊了社交帳號，並取名「林小糍粑」。此後，林玲鼓足勇氣發布了第一條美妝視頻--腦癱女孩的化妝日常。視頻裡，林玲大方地承認自己就是一位腦癱女孩，她歪著頭一步步地對著鏡頭化妝，先淺淺地上個底妝、再均勻地塗抹腮紅、一筆一筆勾勒出眼線……。

林玲說，她的化妝技術都是跟著網上視頻自學的，有時化一次妝要花費三個多小時，短的也需一個多小時，對她來說，化妝最難的部分就是刷睫毛，因為手不受控制地顫抖，經常會刷到眼皮。

林玲的化妝視頻一經發布就受到了網友們的喜愛，她的第一條視頻已收獲24.6萬的點讚和4萬多條的留言評論。

慢慢地，小糍粑的粉絲越來越多，從最初的幾十人，到幾百人，再到後來的幾千人、幾萬人。如今，她已經擁有了80萬粉絲，成為短視頻平台上小有名氣的美妝博主。

網友們紛紛為「小糍粑」的努力而感動，為「小糍粑」點讚。但也有不少網友質疑她「裝病作秀」，在其影片底下評論「你們真的覺得這個妝是她自己畫的嗎」、「就是裝的，根本不像腦麻」。

面對這樣的質疑，林玲坦然回應「腦麻僅影響行動能力，智力不比任何人低。正常人能做的事情，我們也能做。」如今，她帶著媽媽一起做自媒體，更加用行動打破偏見。

