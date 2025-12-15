讓學霸睡獎狀堆裡 杭州學校創意被讚「做夢都會笑醒」

我的頻道

中國新聞組／杭州15日電
學生蓋著「獎狀被」。（取材自潮新聞）
「睡在獎狀堆裡」這種夢幻場景，杭州市育才大城北學校幫學生實現了。近日期中檢測後，該校706班和903班舉辦了一場別開生面的頒獎典禮，沒有傳統的紙質獎狀，取而代之的是被子、毛毯、枕頭、毛巾等實用好物，而每一件物品上，都印著專屬學生名字的「定制獎狀」，不但創意十足，網友更笑稱「做夢都會笑醒」。

潮新聞報導，這些創意「獎狀」包括了各種獎項，如每科前五是「單」科之王，會收到一條「學霸認證」被單；總分前五是「被」水一戰，能拿到一套「卷王戰袍」被套；總分進步前五是「枕」的很強，可以把「成長之枕」抱回家；單科進步前五是「毯」為觀止，獎勵是「進步之神」毛毯；還有最佳值日生拿到的獎品是光芒「碗」丈的碗；最佳課代表獎品是知「梳」達禮的梳子；最佳小組拿到的則是象徵抱團取暖的抱枕。

據了解，706班和903班是兄弟聯誼班，706班叫「鴻鵠班」，903班叫「朝飛班」，在期中考後合辦了一次頒獎典禮，老師們打定主意，要讓孩子們受到「花樣表彰」，一次都不重樣。

706班的班主任蔣琰表示，這些獎項不限制重覆領用，所以有些孩子能一口氣拿一整套回家，甚至沒洗就想著用上了，還有一名同學把被單鋪在床上，讓家裡的弟弟羨慕不已，躺在床上不肯下來。903班的班主任胡國洋老師說，有些孩子在家庭群裡分享了獎品，外公外婆、爺爺奶奶都蓋上了孫兒的榮譽被單，睡覺時都樂得合不攏嘴。

頒獎當天，孩子們看到這些別出心裁的獎品，氣氛瞬間沸騰，有女生抱著抱枕不鬆手，也有男生拿到梳子直接往頭上梳。蔣琰說，「若干年後，他們可能會忘記考試考了什麼，但永遠會記得老師曾經獎勵過自己什麼。」

單科進步前五可得到「毯」為觀止的毯子。（取材自潮新聞）
有學生一口氣拿了五條被單被套，再加一個抱枕。（取材自潮新聞）
家長們也紛紛為老師們的創意點讚，直言獎品既實用又有意義，「不是傳統那張冷冰冰的獎狀紙，深得我心」、「等不及洗，就想立馬用上」。

這場創意頒獎還形成了一場教育的雙向奔赴，學生和家長們悄悄準備了「回禮」，為所有任課老師訂製了獎狀毯子，還送上了良「詩」益友、「吳」可挑剔等融合老師名字的專屬稱號，。蔣琰笑著說：「孩子們用這種方式回應我們的心意，讓我們感受到了專屬於教育的雙向奔赴，真的特別溫暖。」

