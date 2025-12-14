河南1景區演員大雪中跳入水中 網友：太敬業了

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
河南開封一景區內有演員大雪中跳入水中。（視頻截圖）
河南開封一景區內有演員大雪中跳入水中。（視頻截圖）

河南開封清明上河園景區，12日有演員不顧大雪天天氣寒冷，配合劇情毫不猶豫地跳入了水中，不少網友讚嘆演員太敬業了。不過，景區工作人員表示，跳水的演員有專門的保暖措施。

極目新聞報導，視頻畫面顯示，當天清明上河園景區天空飄起了鵝毛大雪，一名平民裝扮的演員手捧嬰兒道具，和另外三名「士兵」在船上搭戲，在說完台詞：「我大宋百姓寧死不屈」後，該演員跳入了水中，不少現場觀眾鼓掌叫好。

據了解，視頻中的演出是清明上河園景區內一場名叫「大宋東京保衛戰」的演出，是景區十大演出之一，每天上下午各一場，演出運用電影特效和逼真的戰爭場景，演員跳入水中這一幕也是為了還原當時的歷史情景。對於有網友擔心演員身體健康的問題，他表示，跳水的演員有專門的保暖措施，演出也會根據當天的天氣情況調整，「如果天氣太冷水面結冰，當天的演出就會取消」。

新京報報導，北京12日迎來今冬初雪，與此同時，各醫院骨科也迎來接診小高峰。積水潭醫院新街口院區急診，12日至13日已收治了約170例雪天摔傷的患者，其中大部分為骨折。

與往年以老年患者為主不同，今年青年患者占了大部分，其中尤以兩類人居多，一是騎電動車摔傷的，一是出門拍雪景沒留意腳下，不慎滑倒的。。

