軍民兩用…中國無人機航母「九天」 陝西成功首飛

記者潘維庭／綜合報導
中國自主創新的大型無人機「九天」，在陝西蒲城縣圓滿完成首飛任務。（中新社）
中國自主創新的大型無人機「九天」，在陝西蒲城縣圓滿完成首飛任務。（中新社）

從中國航空工業集團有限公司獲悉，被稱為「空中無人機航母」的「九天」無人機，在陝西蒲城完成首飛任務。「九天」無人機具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢，其成功首飛標誌著中國大型無人機技術實現新突破。

據新華社11日報導，作為中國自主創新的大型通用無人機平台，該機型採用「通用平台+模組化任務載荷」設計理念，依託自主整合技術創新，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢，機長16.35公尺，翼展25公尺，最大起飛重量16噸，載荷能力達6000公斤，航時12小時、轉場航程7000公里。

報導也提到，透過模組化任務載荷換裝，「九天」無人機可廣泛適配民用多元場景，除了能承擔偏遠山區、海島的重型物資運輸、精準物流投送，也能在應急救援中快速恢復通訊、投送救災裝備，還能提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。

今年5月央視網報導，「九天」無人機的掛載能力也引人矚目，8個外掛點既可以掛載1000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈和巡飛彈。

值得一提的是，「九天」無人機不同以往，是多家企業合作的項目。據報導，該無人機由陝西無人裝備科技有限責任公司委託，航空工業一飛院設計，由海格通信旗下西安馳達承製。海格通信發布的消息稱，「九天」有力填補國內軍民兩用重型無人機市場空白。「九天」靈活配置重型無人機的投產，標誌著西安馳達構築了從工藝設計、零件加工、部件裝配，到整機裝配和調試等全鏈條無人機整機製造能力。

去年11月13日的珠海航展上，「九天」無人機系統亮相。（中新社資料照片）
去年11月13日的珠海航展上，「九天」無人機系統亮相。（中新社資料照片）

