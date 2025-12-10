「最快女護士」違規兼職、虛假理由調休 醫院不忍了

最快女護士張水華。（取材自極目新聞）

「最快女護士」張水華近日被福建醫科大學附屬第一醫院通報處分，原因包括違規兼職收酬與以虛假理由獲取調休，被醫院警告處分6個月，且不能參與2025年評優。張水華曾因為向媒體哭訴希望單位領導支持其調休參加比賽，引發輿論風波。媒體甚至盤點她下半年參加5場馬拉松，總獎金超過20萬元(約2.8萬美元)。

極目新聞報導，12月9日晚，有跑友公開一份福建醫科大學附屬第一醫院的內部通報，文件標題是「福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定」，該文件指出張水華存在違規兼職取酬的行為，被醫院警告處分6個月，並不能參與2025年評優。

文件中列出了處罰原因：一是違規兼職取酬：張水華與361°體育用品有限公司簽約代言並取酬，未履行兼職取酬報批手續，違反了「福建醫科大學附屬第一醫院職工兼職管理辦法」。

二是以虛假理由獲取調休：為參加馬拉松比賽，張水華多次申請調班，已影響科室正常排班。 2025年11月1日，以虛假理由取得2025年11月2日調休，實際前往湖北省宜昌市參加馬拉松比賽。該行為違反了與醫院簽訂的「事業單位聘用合約」的相關條款。

醫院經研究決定，對其給予警告處分，為期6個月，期間不得聘用到高於現在職位和職員的等級。二是2025年度的考核，不能參與評優。

報導指出，由於張水華屢屢因為馬拉松賽成為媒體關注，有媒體統計發現，近50天以來，她參加了5場馬拉松，總獎金超過20萬元。

但是，有自媒體細算日期發現，從8月31日哈爾濱馬拉松到12月7日深圳馬拉松，中間足足間隔98天，而非媒體所說的「近50天」。張水華在整個下半年的賽季僅參加五場比賽，比賽至少間隔一周以上。因此質疑媒體對張水華「過度關注」。