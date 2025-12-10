賣一瓶虧一瓶…五糧液普五進貨920元賣860元 市值蒸發9000億

五糧液「普五」零售價一降再降，被指「賣一瓶虧一瓶」。（取材自國際金融報）

今年以來，五糧液「普五」（第八代）零售價一降再降，深圳五糧液專賣門店店員表示，「普五」零售價已經降到949元/瓶（人民幣，下同，約134美元），「如果是買一件6瓶，則按照批發價860元/瓶。」並稱，目前在深圳市場高端白酒價格倒掛已經是公開的祕密：「我們一瓶的進貨價是920元一瓶，如果按照860元一瓶賣，是賣一瓶虧一瓶」。

深圳商報報導，市場有消息稱，明年五糧液將調整「普五」的價格，在1019元/瓶的出廠價基礎上給予折扣，經銷商開票直降119元，為900元/瓶。 五糧液方面回應稱，「普五」1019元/瓶的出廠價並未調整。市場傳聞的「降價」，實際是公司相關補貼支持政策落地後的價格體現。

值得注意的是，這是「普五」近十年來的首次價格下調。上一次降價需追溯至2014年的行業深度調整期，當時普五價格從729元/瓶降至609元/瓶。

報導指出，在股票市場，五糧液股價跌跌不休。12月9日，五糧液股價收跌2.11%，至110.88元/股。據Wind數據統計，五糧液歷史最高市值為1.34萬億元，出現在2021年2月19日。截至今年12月9日，總市值為4303.93億元， 自頂峰至今，五糧液的總市值已蒸發約9096億元（約1287億美元），當前市值較歷史最高點下跌了約 67.9%。

報導稱，市場人士分析認為，商務宴請、政務消費等白酒核心場景需求疲軟，疊加部分地區禁酒令政策收緊，導致高端白酒動銷承壓。以茅台為例，2025年飛天茅台散瓶批發價從年初的2220元/瓶跌至12月9日的1520元/瓶，跌幅達31.5%，價格體系松動進一步影響市場信心。

報導說，高端白酒「價格倒掛」，以及庫存問題嚴峻。中國酒業協會數據顯示，2025年上半年白酒行業平均存貨周轉天數達900天，較上年同期增加10%，58.1%的經銷商存在庫存增加問題，超過一半出現價格倒掛。頭部酒企如洋河股份通過主動控貨、放緩發貨節奏緩解渠道壓力，但短期內仍對業績形成拖累。