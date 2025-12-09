逾1800「雙高」明星、網紅 被追稅人民幣15億

中國今年已有1800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員被查稅，補稅額總計約15.23億。（中新社）

今年前11個月，中國稅務部門查處1800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員，查補稅 款達15.23億元（人民幣，下同 ，約2.15億美元）。「雙高」人員是指高收入和高涉稅風險人員。

據央視新聞報導，中國國家稅務總局政策法規司司長戴詩友8日上午在記者會上表示，今年前11個月，稅務部門共查處3904戶高風險加油站，查補稅款41.63億元；查處1818名包括明星網紅在內的雙高人員，查補稅款15.23億元。

報導還提到，稅務部門積極支持引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論。

前不久，被多個社媒平台禁言的中國車評人陳震，因偷稅追繳並罰共計247萬餘元。

澎湃新聞稱，陳震是汽車自媒體領域中的頭部車評人，他在新浪微博和抖音的帳號「陳震同學」粉絲數量均已突破1000萬人，加上在B站、小紅書 等社交平台上的關注量，合計粉絲數量超2400萬人。

另，中國國家稅務總局徵管和科技發展司司長練奇峰在記者會上說，中國國務院 6月公布了「網路平台企業涉稅信息報送規定」，目前已有超過7000家境內外平台企業積極履行了涉稅信息報送義務。

練奇峰表示，規定實施後，平台內從事配送、運輸、家政等便民勞務活動的人員，無需報送其收入信息。平台不得在代扣代繳稅款過程中變相多扣費用，或藉此轉嫁涉稅義務增加其負擔。稅務部門後續還將進一步嚴加督促。