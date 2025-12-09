我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

逾1800「雙高」明星、網紅 被追稅人民幣15億

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國今年已有1800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員被查稅，補稅額總計約15.23億。（中新社）
中國今年已有1800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員被查稅，補稅額總計約15.23億。（中新社）

今年前11個月，中國稅務部門查處1800多名包括明星網紅在內的「雙高」人員，查補稅款達15.23億元（人民幣，下同 ，約2.15億美元）。「雙高」人員是指高收入和高涉稅風險人員。

據央視新聞報導，中國國家稅務總局政策法規司司長戴詩友8日上午在記者會上表示，今年前11個月，稅務部門共查處3904戶高風險加油站，查補稅款41.63億元；查處1818名包括明星網紅在內的雙高人員，查補稅款15.23億元。

報導還提到，稅務部門積極支持引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論。

前不久，被多個社媒平台禁言的中國車評人陳震，因偷稅追繳並罰共計247萬餘元。

澎湃新聞稱，陳震是汽車自媒體領域中的頭部車評人，他在新浪微博和抖音的帳號「陳震同學」粉絲數量均已突破1000萬人，加上在B站、小紅書等社交平台上的關注量，合計粉絲數量超2400萬人。

另，中國國家稅務總局徵管和科技發展司司長練奇峰在記者會上說，中國國務院6月公布了「網路平台企業涉稅信息報送規定」，目前已有超過7000家境內外平台企業積極履行了涉稅信息報送義務。

練奇峰表示，規定實施後，平台內從事配送、運輸、家政等便民勞務活動的人員，無需報送其收入信息。平台不得在代扣代繳稅款過程中變相多扣費用，或藉此轉嫁涉稅義務增加其負擔。稅務部門後續還將進一步嚴加督促。

補稅 國務院 小紅書

上一則

德國外長見韓正 盼稀土出口德企 韓正則促德恪守一中原則

下一則

習近平定調明年財政「更積極」、貨幣寬鬆 官媒：釋放3大重要訊號

延伸閱讀

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
中國包括明星網紅1800餘名「雙高」人員被查稅

中國包括明星網紅1800餘名「雙高」人員被查稅
台醫美網紅涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸

台醫美網紅涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸
地鐵乘客打爆網紅AI眼鏡 一票人「這原因」喊支持：反AI的義警

地鐵乘客打爆網紅AI眼鏡 一票人「這原因」喊支持：反AI的義警

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？