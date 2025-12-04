浙媽「腦子一熱」花1.5萬讓娃學童模 回家時才知夫離職

石女士稱自己「腦子一熱」就把錢付了。(取材自瀟湘晨報)

浙江寧波石女士帶3歲兒子試鏡童模，並為此支付1萬5800人民幣(約2250美元)的事件近日引發熱議。石女士表示，她原本只是抱著試試看的心態參加商場試鏡，沒想到「腦子一熱」就同意簽約並支付高額費用，回家路上丈夫才坦白已經離職，讓她立即意識到家庭經濟壓力。

瀟湘晨報報導，石女士回憶，當天她在江北區路勁新天地商場被一名自稱童模海選負責人的女子叫住，對方表示，看到孩子活潑、上鏡感好，希望孩子參加試鏡。石女士表示，孩子平時喜歡唱歌跳舞，自己也想支持孩子興趣，因此答應邀請。隔日，她帶孩子前往寧波歡瑞影視文化傳媒有限公司試鏡，但未通過初選。對方隨後邀請複試，並錄音、走T台，評估孩子語言表達能力後表示有意簽約。

簽約確認書顯示，合同服務周期一年，包括20次彩排課，每次90分鐘，以及一套藝術模卡和個人訂制檔案照。合同總價1萬5800人民幣，並可參與綜藝節目錄制、大型少兒才藝比賽及時尚童裝發布秀。石女士稱，孩子喜歡這方面活動，她也希望支持，但支付後才發現家庭實際情況無法承擔。

石女士說，當天回家途中，丈夫才告訴她已經離職，並非如她所想的休假。石女士隨即提出退款，表示家庭支出包括房租和水電已緊張，不適合再支付高額課程費用，「我們並沒有讓他們產生任何服務支出，訴求就是全額退款。」她說。

根據簽約合同，若家長在簽約後兩個月內提出終止合同，且尚未參加課程或活動，公司有權扣除合同總額30%作為違約金，扣除已上課及活動費用後退還剩餘款項。石女士前往公司辦公點溝通退款事宜時，負責人不在，一位管理人員表示需要等負責人回來再處理，但已將家庭情況匯報。