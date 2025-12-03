憑「巴掌」走紅…搧耳光賽被KO 通背拳傳人「還要繼續打」

趙鴻剛被打倒在地。（取材自大象新聞）

10月31日，在世界職業搧耳光大賽賽場上，通背拳第九代傳人趙鴻剛在第三回合被對手一掌KO倒地。如今，這場比賽已過去20多天，留在趙鴻剛身上的傷痛卻沒有離開，醫生曾說，如果不做手術，其眼睛會有塌陷，且即使各方面恢復不錯，眼部的重影問題也將持續影響之後的運動效果。但當被問到之後是否繼續參賽，趙鴻剛表示，「恢復好了，官方也評估沒問題了，我肯定會選擇打。」

紅星新聞報導，當時比賽結束後，35歲的趙鴻剛第一時間被緊急送醫，他的眼角縫了五針，眼眶下骨折，肌肉嵌進骨頭，受傷的眼睛完全睜不開。

網路上意外走紅

隨著比賽片段不斷傳播，趙鴻剛因在賽場上的堅毅表現意外走紅。有人說他「眼神堅毅、毫不閃躲」的表現堪稱「真男人」；還有人說，趙鴻剛作為祁家通背拳第九代傳承人，讓「通背拳」站上世界舞台值得肯定；但也有質疑的聲音認為這樣的比賽危險且沒有意義，「通背拳傳人似乎也不過如此」。面對這些聲音，趙鴻剛說他是個喜歡挑戰極限的人，而自己代表的是個人，而非整個拳種，任何個人都無法完全代表一種博大精深的武術體系。

今年35歲的趙鴻剛出生在甘肅隴南，年幼時看到電視播放成龍的電影，「他在裡面飛來飛去，跳來跳去的，特別帥。」趙鴻剛說，那時候，他就立志長大後要像成龍一樣，成為武打明星。

15歲時趙鴻剛北漂，當過保安、傳菜員、理髮師、汽車鈑金工、游泳教練、開鎖師，離夢想最近的時候，是和朋友一起蹲在電影製片廠門口，等著劇組來招群演。

後來他在因緣際會下接觸了通背拳，並拜北京通背拳非遺傳承人陳闊為師，成為祁家通背拳第九代傳承人。在師弟們的眼中，他是最敢拚敢闖的，還特別能吃苦，「師父給我們練習的屋裡是沒有暖氣的，冬天他為了學習，就在那個屋子睡，早上起來眉毛都是白的，他硬是一聲不吭。」 趙鴻剛示範自己的訓練日常。（取材自紅星新聞）

趙鴻剛持續在網上發布練功視頻，試圖將通背拳傳遞給更多的人，收穫了不少粉絲，也因此接觸到「搧耳光」比賽的訊息。

據中國新聞周刊報導，被網友稱為「白大拿」的UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁兼CEO達納懷特（Dana White），在2023年成立耳光力量聯盟（PowerSlap），而趙鴻剛也在各種巧合下，正式成為耳光力量聯盟在中國的首位簽約男選手。

堅持不當逃兵

回憶10月31日比賽當天，在沙烏地阿拉伯舉辦的「耳光力量」大賽輕量級（70公斤）賽場上，趙鴻剛高調出席，迎戰選手阿曼塔耶夫。「我之前給粉絲說過，我可以躺在這個賽場上面回來，但我絕對不會做一個逃兵。」趙鴻剛說，自己挨第一巴掌的時候，那種疼就像被鐵錘敲了一下，一瞬間就感到左眼劇痛，用手一摸，手上全是血。

等到第二回合該他出手時，他發現自己的左眼已無法對焦，「我不敢像平日訓練那樣充分扭腰發力。因為我要蓄力，身體一轉，這隻眼睛根本瞄不準，萬一打偏，打到後腦或脖子，就犯規扣分。最後，我只能犧牲力量去揮掌。」

在第三回合時，對方阿曼塔耶夫換左手出擊，「當時我就一直盯著他，反正兩巴掌也扛過來了，也不差這一巴掌。但沒想到就一下，我就倒地了，當時腦子裡我就想著眼睛別有事就行。」

如今，距離這場比賽已過去20多天，打在趙鴻剛身上的聚光燈早已散去，但留在他身上的傷痛卻沒有離開。目前他仍在靜養中，據了解，醫生曾告訴他，如果不做手術，其眼睛會有塌陷，且即使各方面恢復不錯，眼部的重影問題也將持續影響之後的運動效果。 趙鴻剛接受專訪。（取材自紅星新聞）

然而，趙鴻剛此前與「耳光力量」官方簽下了六場比賽的合同。對於之後是否繼續參賽，趙鴻剛表示，需看後續傷情恢復情況，「恢復好了，官方也評估沒問題了，我肯定會選擇打。」