我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

憑「巴掌」走紅…搧耳光賽被KO 通背拳傳人「還要繼續打」

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙鴻剛被打倒在地。（取材自大象新聞）
趙鴻剛被打倒在地。（取材自大象新聞）

10月31日，在世界職業搧耳光大賽賽場上，通背拳第九代傳人趙鴻剛在第三回合被對手一掌KO倒地。如今，這場比賽已過去20多天，留在趙鴻剛身上的傷痛卻沒有離開，醫生曾說，如果不做手術，其眼睛會有塌陷，且即使各方面恢復不錯，眼部的重影問題也將持續影響之後的運動效果。但當被問到之後是否繼續參賽，趙鴻剛表示，「恢復好了，官方也評估沒問題了，我肯定會選擇打。」

紅星新聞報導，當時比賽結束後，35歲的趙鴻剛第一時間被緊急送醫，他的眼角縫了五針，眼眶下骨折，肌肉嵌進骨頭，受傷的眼睛完全睜不開。

網路上意外走紅

隨著比賽片段不斷傳播，趙鴻剛因在賽場上的堅毅表現意外走紅。有人說他「眼神堅毅、毫不閃躲」的表現堪稱「真男人」；還有人說，趙鴻剛作為祁家通背拳第九代傳承人，讓「通背拳」站上世界舞台值得肯定；但也有質疑的聲音認為這樣的比賽危險且沒有意義，「通背拳傳人似乎也不過如此」。面對這些聲音，趙鴻剛說他是個喜歡挑戰極限的人，而自己代表的是個人，而非整個拳種，任何個人都無法完全代表一種博大精深的武術體系。

今年35歲的趙鴻剛出生在甘肅隴南，年幼時看到電視播放成龍的電影，「他在裡面飛來飛去，跳來跳去的，特別帥。」趙鴻剛說，那時候，他就立志長大後要像成龍一樣，成為武打明星。

15歲時趙鴻剛北漂，當過保安、傳菜員、理髮師、汽車鈑金工、游泳教練、開鎖師，離夢想最近的時候，是和朋友一起蹲在電影製片廠門口，等著劇組來招群演。

後來他在因緣際會下接觸了通背拳，並拜北京通背拳非遺傳承人陳闊為師，成為祁家通背拳第九代傳承人。在師弟們的眼中，他是最敢拚敢闖的，還特別能吃苦，「師父給我們練習的屋裡是沒有暖氣的，冬天他為了學習，就在那個屋子睡，早上起來眉毛都是白的，他硬是一聲不吭。」

趙鴻剛示範自己的訓練日常。（取材自紅星新聞）
趙鴻剛示範自己的訓練日常。（取材自紅星新聞）

趙鴻剛持續在網上發布練功視頻，試圖將通背拳傳遞給更多的人，收穫了不少粉絲，也因此接觸到「搧耳光」比賽的訊息。

據中國新聞周刊報導，被網友稱為「白大拿」的UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁兼CEO達納懷特（Dana White），在2023年成立耳光力量聯盟（PowerSlap），而趙鴻剛也在各種巧合下，正式成為耳光力量聯盟在中國的首位簽約男選手。

堅持不當逃兵

回憶10月31日比賽當天，在沙烏地阿拉伯舉辦的「耳光力量」大賽輕量級（70公斤）賽場上，趙鴻剛高調出席，迎戰選手阿曼塔耶夫。「我之前給粉絲說過，我可以躺在這個賽場上面回來，但我絕對不會做一個逃兵。」趙鴻剛說，自己挨第一巴掌的時候，那種疼就像被鐵錘敲了一下，一瞬間就感到左眼劇痛，用手一摸，手上全是血。

等到第二回合該他出手時，他發現自己的左眼已無法對焦，「我不敢像平日訓練那樣充分扭腰發力。因為我要蓄力，身體一轉，這隻眼睛根本瞄不準，萬一打偏，打到後腦或脖子，就犯規扣分。最後，我只能犧牲力量去揮掌。」

在第三回合時，對方阿曼塔耶夫換左手出擊，「當時我就一直盯著他，反正兩巴掌也扛過來了，也不差這一巴掌。但沒想到就一下，我就倒地了，當時腦子裡我就想著眼睛別有事就行。」

如今，距離這場比賽已過去20多天，打在趙鴻剛身上的聚光燈早已散去，但留在他身上的傷痛卻沒有離開。目前他仍在靜養中，據了解，醫生曾告訴他，如果不做手術，其眼睛會有塌陷，且即使各方面恢復不錯，眼部的重影問題也將持續影響之後的運動效果。

趙鴻剛接受專訪。（取材自紅星新聞）
趙鴻剛接受專訪。（取材自紅星新聞）

然而，趙鴻剛此前與「耳光力量」官方簽下了六場比賽的合同。對於之後是否繼續參賽，趙鴻剛表示，需看後續傷情恢復情況，「恢復好了，官方也評估沒問題了，我肯定會選擇打。」

上一則

李家超：12.7立會如期投票 選舉救災並行 剩下8場論壇復辦

下一則

演員浙江景區試戴帽子被要價5元 有挺商家有批「窮瘋了」

延伸閱讀

成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤

成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜

成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜
成龍遭傳過世 百萬粉專曝「黑白病床假照片」超離譜

成龍遭傳過世 百萬粉專曝「黑白病床假照片」超離譜

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效