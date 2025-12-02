我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

觀察站／慘遭股債雙殺 中最大房企之一萬科要爆雷了？

香港特派員 李春
萬科近日遭遇「股債雙殺」。圖為萬科一處建築工地。 （路透）
萬科近日遭遇「股債雙殺」。圖為萬科一處建築工地。 （路透）

中國地產巨頭萬科，近日遭遇「股債雙殺」，在萬科管理團隊接連落馬，又未來一、二年間還要面對償債高峰，萬科會否陷入違約泥潭，沒得救而爆雷，這一事件對中國房地產市場又有何影響，真的將有一個時代終結嗎，連日成為中國財經圈熱門話題。

萬科曾被稱為一個神話，因其早成中國乃至全球最大的房地產企業，因過去近八年深圳地鐵集團成了萬科第一大股東，所以萬科被定性為混合制企業或具國資背景的股份制企業。

萬科在中國創造過很多第一，其中「萬科」二字，就是中國房地產界第一個國家認定的馳名商標；又比如15年前，萬科就成為中國首家年銷售額超過千億的房地產公司。當然，更特別的是在中國經濟危局中，萬科首個喊出「活下去」口號，誰料現在輪到中國經濟界競猜萬科倒是不倒。

萬科今次遭遇所謂「股債雙殺」，源自上月26日晚間，上海浦東發展銀行公告，召開「萬科企業股份有限公司2022年度第四期中期票據2025年第一次持有人會議」，會議涉及萬科2022年度第四期中期票據，聲稱要穩妥推進本期債券本息兌付工作，但一提到「展期」二字，財經圈就炸了，且炸得萬科股票、債券急跌。

其實上海溥發的票據，債項餘額只涉及到20億元(人民幣，下同，約2.8億美元)，怎麼一下子就刺激了市場神經，進而牽動投資者大動作大議論呢，這有兩個基木來因，一是萬科近年風兩飄搖，政府當局有出手相救，但萬科管理層不是辭職就是失聯，包括前去救火的深鐵董事長辛傑，出任深鐵與萬科董事長約十個月後失聯。在中國，領導班子的不穩，通常意味著公司出事了。

另一個原因，是萬科的債務，是一張長長的清單。有說萬科為了防爆雷，全力以付在還外債，但內債則左支右絀還不了，何況除了債務，還有真金白銀的銀行貸款，以及難以估計數額的私募。萬科去年大幅虧損，目前公司短期債務占比偏高，再融資壓力大，公司資產規模與盈利指標下降壓力大，公司信用下降壓力加大。萬科今年就靠深鐵輸血，深鐵說截至11月12日，已累計向萬科提供借款307.96億元，用於償付萬科在公開市場發行的債券本金與利息。但民間看到，深圳地鐵也在虧損經營中。

萬科的長串債單中，今年12月有境內債到期餘額57億元，明年有境內債120億元要還。加上今年前三季度萬科營收1,613.9億元，年減26.61%，淨虧損280.2億元。眼看銷售還在下滑，資金回籠越來越難，所以才有了萬科倒不倒之問。

一批人相信萬科不倒。根據之一，是去年3月，北京中央明確對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，該破產就破產，但話音未落，就由12家銀行組隊拯救萬科集團，令其度過一波債務違約危機。但有更多人認為不會有人出手相救，理由中央當局明白，債務不會有人兜底，要想辦法化債。甚至有傳當局有幾個字的表態，就是自救。還有人說，中國房地產企業十萬家，中央早就在找破立之道，萬科送上門了。再看萬科今次只因區區20億元債務展期，就鬧到驚天動地，債券和市值跌去遠超此值。所以結論簡單，「萬科扛不住了」。

當然可能有猜第三條道路，是相信深圳當局會借機實質收編萬科，令萬科成為深圳國資管得住、用得起的企業。萬科是混合制，但國資進去沒回報，傳說管理團隊另有花錢高招。萬科現在遇到的是錢的難題，萬科還有土地和其他資產，政府在化債上有自己的門道，等市道反轉，付出就變成回報。

房地產 債券 地鐵

中俄第20輪戰略安全磋商 北京是否在俄烏中扮演角色受矚

「上馬」比照波士頓打造國際化 中國唯一大滿貫候選

