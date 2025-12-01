我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）
中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）

中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊轉頭、揮動手臂，並列隊進入集裝箱——這一視覺效果震撼人心，讓人聯想起科幻大片「我，機器人」。美國機器人公司Figure的創始人兼首席執行官布雷特·阿德考克（Brett Adcock）難以置信，他在社交媒體上發文，暗示這段視頻是電腦生成的。

觀察者網報導，「看看這個機器人的倒影，再對比一下它後面的。前面的機器人是真的——後面的都是假的，」阿德考克表示：「如果你看到一個頭部單元反射出一堆天花板燈，那就說明它是電腦生成的圖像。」

來源：YouTube

為了回應阿德考克的帖文，優必選迅速發布一段用FPV（第一人稱視角）無人機拍攝的視頻，附上原始音頻，邀請質疑者親自見證機器人完成這些動作的「壯舉」，並配文：「到底是不是AI生成？一鏡到底原聲原速大揭秘！」

「很多質疑源於對中國製造業能力以及我們供應鏈協同系統優勢的認知不足，」優必選首席品牌官譚旻正面回應了這些質疑：「批評者應該來中國親眼看看人形機器人行業的蓬勃發展，並直接參與到產業鏈中來。」

在深圳南山區的「機器人谷」，數百家機器人研發企業和供應商聚集，形成完整的產業生態。當地一句口號形象地反映了這種密度：「樓上樓下是上下游——產業園就是產業鏈。」

優必選首席品牌官譚旻認為，機器人行業正處於突破的邊緣。中國約有200家初創企業，每家企業都有其獨特的技術重點和市場定位，正在找到各自的利基市場，並在不同的應用場景中取得針對性的進展。

他表示，這些企業正在共同推動機器人行業「從零開始」跨越關鍵門檻。他承認，中國在伺服驅動器和滾珠絲杠等核心部件方面仍然落後於一些更成熟的西方公司，但他指出，中國擁有明顯的優勢。

中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）
中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）

上海開普勒機器人有限公司CEO胡德波表示，開普勒約80%的零部件為自研，僅有少量計算芯片依賴進口。他說，目前在全球人形機器人行業當中，中國憑藉強大的供應鏈、豐富的應用場景、驚人的迭代速度等優勢脫穎而出。中國、美國在第一梯隊，歐洲一部分國家是第二梯隊，傳統的機器人大國日本反而掉隊了。

有網民說：「美企業不相信還需要解釋什麼？他們相不相信重要嗎？」「有一部電影叫『機械公敵』，這場景簡直一毛一樣」、「好像星戰裡『克隆人的進攻』」、「我還以為手上是金剛狼的那種爪子」。

中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）
中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）

人形機器人 供應鏈 無人機

上一則

轟日本歌手下台做法過分？ 胡錫進：制裁不缺這5分鐘

下一則

川企用白菜價造導彈 網傳1枚「馭空戟1000」70萬人民幣

延伸閱讀

全球百大軍工出爐 中企軍售暴跌10% 解放軍現代化進程遭疑

全球百大軍工出爐 中企軍售暴跌10% 解放軍現代化進程遭疑
中企秀數百機器人列隊「被疑假片」一鏡到底還原真相

中企秀數百機器人列隊「被疑假片」一鏡到底還原真相
立訊搶攻機器人賽道報捷 今年預計出貨3000台

立訊搶攻機器人賽道報捷 今年預計出貨3000台
松鼠老爹、鼠丸子…這家中企員工都「改姓鼠」引熱議

松鼠老爹、鼠丸子…這家中企員工都「改姓鼠」引熱議

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企