我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

沒比男足好? 中國女足0：8輸英格蘭 平最慘輸球紀錄

中國新聞組／北京1日電
11月29日，中國隊球員邵子欽（右）與英格蘭隊球員布隆澤在比賽中爭頂。(新華社)
11月29日，中國隊球員邵子欽（右）與英格蘭隊球員布隆澤在比賽中爭頂。(新華社)

繼男足後，中國女足也不行了？北京時間11月30日凌晨1時30分，2025年國際足球友誼賽在英國倫敦溫布利球場展開角逐，中國女足以0:8不敵英格蘭隊。0:8慘敗平隊史最大比分輸球紀錄，有中國球迷憤怒開罵，稱「恥辱性慘敗」、「追上中國男足了」。女足官方微博發文表示，正視差距，珍惜每一次跟世界強隊過招的機會。

來源：YouTube

新華社報導，根據官方公布的數字，共有7萬4611名觀眾在現場觀戰。主場作戰的英格蘭隊球員在技術、速度和力量等方面全面占優。第12和第14分鐘，她們先後在兩個邊路發動進攻，由米德連進兩球。第16分鐘，亨普再下一城。隨後，斯坦威在第23、38和52分鐘時連進三球，完成「帽子戲法」。第71分鐘，中國隊後衛與門將之間配合失誤，被英格蘭中場球員圖恩搶斷輕鬆破門。第78分鐘，英格蘭隊依靠嫻熟的進攻配合再次得手，拉索完成破門。

11月29日，中國隊門將潘紅豔（右）在比賽中撲救。(新華社)
11月29日，中國隊門將潘紅豔（右）在比賽中撲救。(新華社)

兩隊上次交鋒是在2023年的世界杯賽場上，當時中國隊以1:6失利。

中國隊在開場兩分鐘時，由陳巧珠擲界外球製造了一次射門，這是球隊上半場唯一的射門機會。下半時，張琳艷替補上場，她在中前場的穿插跑動，讓中國隊的進攻有了更多選擇，攻勢稍有加強，零星創造了幾次射門機會，但都沒有形成威脅。整場比賽，英格蘭隊有九次射門打正，比中國隊多七次。

賽後，英格蘭隊主教練威格曼評價球隊在比賽中表現得「冷酷無情」。她說：「我認為我們開局非常順利，對方採取了不同的陣型，因此我們必須做出調整。她們給了我們太多控球時間，而當我們獲得這樣的空間時，就能展現出真正的實力。隊員間的配合十分默契，有幾粒進球相當精采。」

中國隊球員王愛芳表示，和對方實力差距較大，雖然球員都竭盡全力，但很難與對方抗衡。

本場比賽之後，中國隊將赴西班牙繼續拉練，備戰明年3月在澳洲舉行的亞洲杯比賽。

上游新聞報導，賽後，中國女足官方微博發文：「正視差距，珍惜每一次跟世界強隊過招的機會。」

11月29日，中國隊球員竇加星（左）與英格蘭隊球員圖恩搶球。(新華社)
11月29日，中國隊球員竇加星（左）與英格蘭隊球員圖恩搶球。(新華社)

微博 澳洲

上一則

身高1米3貧女當50天話務員領3千元 為何獲刑3年2個月？

下一則

河南假奶粉／電商賣黑心貨 流向哪？誰受害？民眾恐慌

延伸閱讀

實力也不行了？中國女足0：8慘輸英格蘭

實力也不行了？中國女足0：8慘輸英格蘭
威爾斯親王號航艦打擊群返抵英國 數千民眾盛大歡迎

威爾斯親王號航艦打擊群返抵英國 數千民眾盛大歡迎
「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世

「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世
「和男足一樣沒長進」中國男籃又輸南韓 世預賽開門黑被罵翻

「和男足一樣沒長進」中國男籃又輸南韓 世預賽開門黑被罵翻

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企